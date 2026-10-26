Valverde: Kata-kata tak mampu menggambarkan apa yang dilakukan bintang Real Madrid

Gelandang Real Madrid asal Uruguay, Fede Valverde, mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan 2-1 atas Barcelona dalam El Clasico, seraya menegaskan bahwa kerja sama tim dan kemampuan menghadapi kesulitan menjadi kunci kemenangan Los Blancos. Ia juga memuji dua rekan setimnya, Kylian Mbappe dan Andriy Lunin, usai penampilan gemilang keduanya dalam laga tersebut.

Valverde, dalam pernyataan kepada stasiun televisi Real Madrid, mengatakan bahwa ia merasa bangga terhadap rekan-rekan setimnya, seraya menyebutkan bahwa seluruh pemain mengerahkan kemampuan maksimal mereka di lapangan, dan hal itu tercermin dalam penampilan tim menghadapi rival Catalan mereka.

Ia menambahkan: "Kuncinya adalah bermain sebagai satu tim, tahu cara menghadapi kesulitan, menjaga penguasaan bola, dan menembus pertahanan lawan. Kami tampil sangat baik, terutama di babak pertama."

Bermain meski cedera

Gelandang asal Uruguay itu menyinggung ketidakmampuannya menyelesaikan pertandingan akibat masalah fisik, seraya menjelaskan bahwa ia berusaha melanjutkan permainan setelah turun minum meski merasakan sakit usai salah satu benturan.

Ia berkata: "Jika tim menang, saya akan tidur nyenyak dengan bahagia," seraya menegaskan bahwa bermain bersama rekan-rekannya merupakan kehormatan besar baginya, baik di dalam lapangan maupun di ruang ganti.

Pujian khusus untuk Mbappe dan Lunin

Valverde memuji penyerang asal Prancis, Kylian Mbappe, yang mencetak dua gol Real Madrid dalam El Clasico, seraya menegaskan bahwa ia bekerja keras dan layak untuk terus bersinar serta mencetak gol.

Ia juga memberikan pujian besar khusus untuk Andriy Lunin, setelah kiper asal Ukraina itu melakukan penyelamatan krusial selama pertandingan, dengan berkata: "Kata-kata tak mampu menggambarkan apa yang dilakukan Lunin hari ini."

Ia menjelaskan bahwa sang kiper terus bekerja di balik layar meski jarang bermain, tanpa mengeluh, dan tetap siap memenuhi kebutuhan tim ketika mendapat kesempatan.

Valverde menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya rentetan lima kemenangan beruntun, menilai bahwa hal itu memberikan dorongan moral yang kuat bagi Real Madrid, namun ia menekankan perlunya terus bekerja lebih keras untuk menjaga hasil-hasil positif dan bersaing memperebutkan gelar.