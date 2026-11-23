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Para pemain Feyenoord telah menemui Giovanni van Bronckhorst untuk menyatakan bahwa mereka tidak lagi percaya kepada Tjark Ernst. Demikian klaim Valentijn Driessen pada Senin di Vandaag Inside.

“Feyenoord kemungkinan akan mengganti kiper. Para pemain telah menemui Van Bronckhorst dan menyatakan bahwa mereka tidak lagi percaya kepada Ernst,” ungkap kepala desk sepak bola De Telegraaf itu.

Driessen sangat memahami mengapa para pemain Feyenoord sudah kehilangan kesabaran terhadap kiper asal Jerman itu. “Dia membuat klub kehilangan poin, uang, dan posisi puncak klasemen. Feyenoord kini berada di posisi kelima.”

Ernst diperkirakan akan duduk di bangku cadangan saat menghadapi FC Porto di Liga Champions pada Selasa. “Saya pikir mereka juga mempertimbangkan pertandingan melawan Ajax pada Minggu. Menurunkan pemuda itu di De Kuip saat itu mungkin bukan langkah bijak.”

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Menurut Rijnmond, Florian Kastenmeier akan menjaga gawang Feyenoord pada Selasa. Shaqueel van Persie juga diperkirakan akan menjadi starter menggantikan Nacho Ferri.

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“Kami mendapat sinyal kuat bahwa perubahan akan dilakukan. Tentu saja, penggantinya jangan sampai jatuh dari tangga malam ini, tetapi kami mendengar perubahan itu akan segera dilakukan,” kata pengamat Feyenoord Dennis Kranenburg pada Senin.

“Dia tidak mungkin lebih buruk daripada Ernst,” kata Johan Derksen merujuk kepada Kastenmeier, kiper pilihan kedua Feyenoord. “Ernst juga seperti nenek-nenek di gawang itu. Dia tidak pernah berani keluar dari gawang.”

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“Saya mengerti mengapa para pemain menemui pelatih, karena mereka bermain demi uang. Bersama Ernst, mereka tidak punya peluang. Mereka tidak akan pernah menjadi juara bersamanya,” prediksi Derksen yang skeptis.