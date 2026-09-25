Valentijn Driessen sama sekali tidak terkesan oleh Marc ter Stegen. Jurnalis De Telegraaf itu menilai kiper Ajax tersebut terlalu minim wibawa di area penalti sendiri dan karena itu paham betul mengapa Manuel Neuer selama bertahun-tahun lebih dipilih di tim nasional Jerman.

Dalam podcast Kick-off milik De Telegraaf, pembahasan awalnya menyinggung gol Virgil van Dijk ke gawang Jerman yang dianulir. Dari situ muncul diskusi mengenai perilaku para penyerang saat sepak pojok, yang semakin sering sengaja ditempatkan di sekitar kiper untuk mengganggunya. Ter Stegen mengalami sedikit gangguan dari Brian Brobbey saat gol sundulan Van Dijk tercipta, karena Brobbey berdiri dekat dengannya.

Driessen bukan pendukung perkembangan tersebut dan juga menunjuk contoh-contoh dari Premier League. “Di Inggris itu benar-benar sudah menjadi hal lumrah. Kalau itulah sepakbola dan kalau gol-gol akan dibuat dengan cara seperti itu, maka menurut saya semuanya jadi jauh kurang menarik,” ujar sang jurnalis.

“Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa teman baik kita, Ter Stegen, tentu saja seorang penakut. Sungguh, dia memang tidak berani keluar,” katanya dengan keras. Ter Stegen beberapa kali mencoba meninju bola menjauh, tetapi menurut Driessen dia tidak melakukannya dengan meyakinkan.

“Saya sangat paham mengapa Manuel Neuer selama ini menjadi kiper utama Jerman,” lanjut jurnalis itu. “Dia satu kelas lebih baik.”

Kolega Driessen, Mike Verweij, akan menganggap aneh jika gol Van Dijk dianulir karena pelanggaran mendorong yang dilakukan Brobbey. “Kalau pelanggaran seperti itu terjadi di lini tengah, semua orang akan bilang: biarkan permainan terus berjalan,” kata Verweij.

Driessen menambahkan: “Anda bisa memperdebatkan apakah dia benar-benar dibuat kehilangan keseimbangan. Saya rasa tidak, karena dalam hal itu Ter Stegen memang seorang pengecut.” Pada kenyataannya, gol tersebut dinyatakan tidak sah karena Brobbey offside, seperti dilaporkan Kicker pada Jumat.