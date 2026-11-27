Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Valentijn Driessen sangat kesal dengan tindakan Lucas Vennegoor of Hesselink dalam pertandingan Conference League antara SC Freiburg dan FC Twente (2-1). Penyerang berusia 19 tahun itu mencoba merusak titik penalti pada detik-detik terakhir laga. Dalam podcast sepakbola Kick-off milik De Telegraaf, Driessen menyerukan agar tindakan semacam itu kelak langsung diganjar kartu merah.

FC Twente tampaknya akan membawa pulang satu poin dari lawatan ke Freiburg pada Kamis malam, sampai wasit Manfredas Lukjancukas menghadiahkan penalti kepada tim Jerman itu menjelang akhir pertandingan. Derry Scherhant terjatuh setelah melewati kaki Bart van Rooij. Keributan pun terjadi, dan Vennegoor of Hesselink memanfaatkan kesempatan itu untuk menendang hingga merusak titik penalti.

Dalam Kick-off, para peserta diminta menanggapi pernyataan bahwa tindakan merusak titik penalti harus langsung diganjar kartu merah.

Driessen tidak perlu berpikir sedetik pun untuk menjawab. "Kartu kuning tidak akan menghentikannya," kata kepala rubrik sepakbola De Telegraaf itu. "Sebagian orang menganggap tindakan itu sepadan dengan risiko mendapat kartu kuning. Ini jelas sudah direncanakan, termasuk siapa yang harus melakukannya."

Iklan Iklan

Driessen menyebut Wout Weghorst sebagai contoh hipotetis untuk memperkuat pendapatnya. "Misalnya, Wout Weghorst mengatakan sebelumnya: saya sudah mendapat kartu kuning, jadi kalau ini terjadi, kamu harus merusak titik penalti itu."

Meski tendangan Matthias Ginter dari titik penalti membentur tiang, Niklas Beste akhirnya tetap mencetak gol kemenangan dari bola muntah. "Sejujurnya, saya senang sekali bola itu masuk dari bola muntah," kata Driessen. "Semata-mata karena Vennegoor of Hesselink. Tindakannya sungguh memalukan!"

Menurut Driessen, para pemain FC Twente juga tidak punya banyak alasan untuk mengeluhkan keputusan wasit. "Menurut saya, penalti itu juga bukan keputusan yang keliru. Wasit memang bisa memberikannya," kata sang jurnalis.

Iklan

"FC Twente tentu berusaha melakukan segala cara untuk mengintimidasi pemain itu dan seluruh tim," lanjut Driessen. "Mereka juga saling dorong, tarik-menarik, dan entah apa lagi, agar Vennegoor bisa merusak titik penalti itu. Jadi, saya senang Drommel terjatuh ke arah yang salah dan gol tetap tercipta."

Driessen yakin hukuman yang lebih berat akan segera memberikan efek yang diinginkan. "Ini sungguh menyedihkan! Karena itu, menurut saya, berikan kartu merah dan masalahnya langsung selesai. Lihat saja, tindakan itu benar-benar tidak akan terjadi lagi."

Iklan

"Di level ini, kamera merekam dari segala arah. Kalau begitu, tidak akan ada pelatih atau rekan setim yang menyuruh Anda merusak titik penalti," kata Driessen, yang menolak anggapan bahwa intimidasi semacam itu merupakan bagian dari sepakbola. "Tahu apa yang merupakan bagian dari sepakbola? Kalau mendapat peluang besar, Anda harus memanfaatkannya. Itulah yang seharusnya dilakukan Twente, karena selain itu mereka bermain bagus."