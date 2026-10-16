Valentijn Driessen menilai Ajax harus serius mempertimbangkan Arne Slot sebagai pengganti Míchel Sánchez. Jurnalis De Telegraaf itu tidak melihat kemajuan apa pun di bawah pelatih asal Spanyol tersebut dan menilai Slot, yang saat ini tidak melatih klub mana pun, adalah sosok yang tepat untuk membuat Ajax kembali bermain baik.

Dalam podcast Kick-off, Driessen melontarkan usulan mengejutkan itu setelah kekalahan memalukan Ajax dari Hajduk Split (2-1) di Liga Konferensi. "Saya akan mempertimbangkan Arne Slot. Mengapa tidak? Ini jalan buntu. Untuk membuat para pemain ini kembali bermain baik, Anda membutuhkan seseorang yang bisa menjangkau mereka."

Menurut Driessen, Slot memiliki kualitas yang saat ini tidak dimiliki Ajax. "Slot sangat piawai berkomunikasi, tetapi dia juga sangat bagus dalam hal taktik dan materi latihan. Itulah yang menjadi keunggulannya," kata sang jurnalis, yang terutama mempertanyakan cara Míchel menyampaikan pesannya kepada para pemain.

Jeroen Kapteijns juga melontarkan kritik keras terhadap kemampuan komunikasi pelatih Ajax itu dalam podcast tersebut. "Bahasa Inggris Míchel tidak enak didengar, benar-benar buruk," kata wartawan itu, yang menekankan bahwa penggunaan penerjemah juga menimbulkan masalah. "Sepakbola ditentukan oleh detail, tetapi Anda harus bisa menyebutkan dan menjelaskan detail itu. Jika Anda tidak menguasai bahasanya dengan baik, sangat sulit untuk membahas detail-detail tersebut."

Driessen juga khawatir para pemain pada akhirnya tidak lagi menganggap serius pelatih mereka. "Para pemain akan sangat cepat memanfaatkan keadaan itu dan menertawakannya. Lalu Anda masuk ke ruang ganti dan orang-orang tertawa, sambil berpikir: dia lagi. Begitu Anda mulai menertawakan seseorang, Anda sudah lama tidak mendengarkan apa yang dia katakan," ujar sang jurnalis.

Kritik itu muncul setelah Ajax, menurut Driessen, kembali tampil tanpa kekompakan. "Permainan mereka benar-benar tidak karuan. Sama sekali tidak terlihat sebagai sebuah tim dan semua orang bermain sesuka hati. Mereka seperti sebelas pemain yang berjalan sendiri-sendiri."

Slot belum melatih klub mana pun sejak dipecat Liverpool pada Mei dan menolak jabatan pelatih tim nasional Belanda pada musim panas lalu. Pelatih berusia 47 tahun itu mengatakan pada Agustus bahwa ia lebih suka bekerja dengan para pemain setiap hari di lapangan latihan ketimbang menjadi pelatih tim nasional. Karena itu, ia tampaknya lebih memilih kembali melatih klub, meski belum diketahui apakah Ajax akan menjadi pilihan bagi Slot.

Driessen bahkan tidak menutup kemungkinan Ajax berpisah dengan staf asal Spanyol yang datang ke Amsterdam bersama Míchel. "Jika itu demi kepentingan klub, Anda harus melakukannya," katanya, sebelum turut mempertanyakan kebijakan Jordi Cruyff. "Sekarang sudah pertengahan Oktober dan Anda tidak melihat perbaikan sedikit pun. Perbaikan itu seharusnya sudah terlihat sejak lama. Pelatih ini juga sama sekali tidak menunjukkan perbaikan."