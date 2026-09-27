Dusan Tadic kembali ke tim nasional Serbia, tetapi Valentijn Driessen tidak menanggapinya secara positif. Dalam sebuah video dariDe Telegraafia menilai peran pemain NEC itu di kubu Serbia.

Driessen mengevaluasi kepulangannya ke Eredivisie. "Tidak sepenuhnya positif. Saya rasa dia tidak cocok dengan permainan yang ingin dimainkan Dick Schreuder, dengan intensitas sebesar itu dan tekanan ke depan. Saat menguasai bola dia pemain hebat, tetapi tuntutan terhadapnya jauh lebih besar."

Menurut pria 63 tahun asal Westland itu, kembalinya Tadic tidak membawa pertanda baik bagi Serbia. "Kalau Anda sebagai Serbia memanggilnya kembali... Dia sudah sempat berselisih dengan pelatih tim nasional sebelumnya. Dia berusia 37 tahun dan akan 38, maka Anda tahu segalanya tentang kondisi tim Serbia."

"Saya tidak terlalu terkesan dengan apa yang ditunjukkan Tadic dalam beberapa bulan terakhir," nilai Driessen. "Dia mungkin memang pemimpin Serbia, tetapi Anda harus menjadi pemimpin di lapangan dan menyeret tim ikut bersama Anda. Jelas dia tidak berhasil melakukannya di NEC."

"Saya rasa di Serbia pun dia hampir tidak akan berhasil. Saya berbicara dengan seorang sopir taksi dan dia bilang bahwa mereka harus meremajakan tim. Tapi kalau begitu Anda tidak boleh memanggil kembali Tadic pada usia 37 tahun dan langsung menjadikannya kapten. Maka Anda jatuh ke pola lama dan itu tidak pernah sukses bagi Serbia," kata sang jurnalis.

Driessen tidak banyak berharap dari Tadic. "Itu pada saat yang sama juga berarti masih ada masa depan untuk Virgil van Dijk, karena dia jauh lebih muda daripada Tadic dan masih bisa lanjut dua tahun lagi. Tetapi saya rasa Tadic tidak bisa lanjut dua tahun lagi sampai Piala Eropa."

Sang kolumnis melihat pada 2022 di Ajax di bawah Alfred Schreuder bahwa penyerang Serbia itu sudah mulai menurun. "Saat itu juga sudah dikatakan: 'Berapa lama lagi dia harus tetap dimainkan?' Sekarang kita sudah beberapa tahun lebih jauh dan Tadic tidak menjadi lebih baik, karena dia juga makin tua. Biasanya itu disertai kekurangan dan itu juga terjadi padanya. Saya rasa itu sudah tamat."