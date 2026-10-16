Valentijn Driessen mengecam keras Ajax, tetapi menyebut satu pemain yang masih bisa menyelamatkan keadaan

Menurut Valentijn Driessen, proyek Jordi Cruyff di Ajax sudah berada di ambang kehancuran. Demikian tulis kepala redaksi sepak bola itu dalam kolomnya untuk De Telegraaf. Ia juga menyebut nama seorang pemain yang dirindukan Ajax.

Ajax memulai kiprahnya di Conference League pada Kamis malam dengan bertandang ke markas Hajduk Split. Tim asuhan Míchel tidak tampil baik dan kalah 2-1.

Dua kesalahan individu bek kiri Jofre Torrents berujung pada gol-gol lawan. Menurut Driessen, Míchel melakukan kesalahan besar dengan baru menggantinya setelah 75 menit. "Míchel membiarkan itu terjadi. Baru pada seperempat jam terakhir ia mengakhiri penderitaan remaja Spanyol itu. Namun, keadaan Ajax tak kunjung membaik."

Driessen tidak melihat seorang pun dalam skuad Ajax yang akan mengambil kendali. "Marc ter Stegen tidak menghasilkan poin bagi Ajax, bintang Jerman Julian Brandt yang banyak dipuji selalu gagal tampil saat dibutuhkan, dan Davy Klaassen terombang-ambing antara susunan pemain inti dan bangku cadangan," lanjut jurnalis itu.

"Sofyan Amrabat tidak mampu menjaga kekompakan tim dan Youri Baas tidak punya cukup wibawa untuk mengatur semua orang," lanjutnya. Ia kemudian menyebut nama seorang pemain yang bisa membuat Ajax kembali ke jalur yang benar.

"Hanya Daley Blind yang memiliki wibawa itu, tetapi ia sudah cukup lama absen karena cedera. Pemain berpengalaman itu hanya duduk di bangku cadangan pada laga liga pertama melawan PEC Zwolle, lalu bermain selama tiga perempat jam dalam babak kualifikasi Conference League melawan Shelbourne."

"Sejak itu, tidak ada kabar lagi darinya dan setiap pertandingan kembali menunjukkan betapa kemampuan Blind dalam mengorganisasi tim sangat dirindukan." Menurut Míchel, Blind sedang dalam proses kembali dan bisa dimainkan lagi dalam dua pekan.

Tanpa Blind, Ajax setidaknya di mata Driessen tampak seperti 'sekumpulan pemain yang dikumpulkan begitu saja, dengan beberapa pemain top tetapi jauh lebih banyak pemain berkualitas biasa-biasa saja. Kumpulan pemain yang tidak atau nyaris tidak cocok satu sama lain, dengan pelatih Michel Sanchez yang gagal'. Menurutnya, proyek Cruyff telah menemui jalan buntu.