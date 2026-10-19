Perkembangan Milan Zonneveld tak luput dari perhatian Valentijn Driessen. Satu setengah tahun lalu, penyerang yang kini berusia 23 tahun itu masih bermain di level amatir bersama Quick Boys. Kini, dengan enam gol, ia menjadi salah satu pencetak gol terbanyak di VriendenLoterij Eredivisie.

Perkembangan Zonneveld dibahas dalam podcast Kick-off milik De Telegraaf. "Saya mengikuti perkembangannya di Telstar karena dia datang dari Quick Boys. Jadi, saya ingin melihat seberapa cepat dia bisa menyesuaikan diri. Apalagi dia seorang penyerang, tentu harus punya sesuatu yang istimewa," kata Driessen.

"Dan di Telstar, semuanya justru tidak berjalan baik. Pada suatu titik, dia ditukar dengan Thórisson. Thórisson pindah dari Sparta ke Telstar, sedangkan Zonneveld ke Sparta."

"Waktu itu saya bilang kepada Maurice Steijn bahwa menurut saya mereka mendapat kesepakatan bagus dengan anak itu. Dia punya semangat, selalu berusaha, dan sebagainya. Namun, di sana pun dia sangat jarang mencetak gol."

"Sekarang, tiba-tiba dia mulai mencetak gol. Beberapa hari lalu, saat melawan Willem II, saya melihatnya melakukan aksi di tepi kotak penalti dan memberikan umpan terobosan yang begitu halus. Saya sampai berpikir: saya tidak tahu siapa yang melatihnya, tetapi perkembangannya luar biasa. Dia juga masih relatif muda."

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Hal itu mengingatkan Driessen pada perkembangan Weghorst, yang pada usia 23 tahun masih bermain untuk Heracles Almelo. Weghorst kemudian, melalui AZ, VfL Wolfsburg, Burnley, dan Besiktas, bahkan sampai ke Manchester United.

"Weghorst tentu sudah mulai menurun, jadi mungkin dia bisa menjadi Weghorst yang baru. Dia terus bergerak. Tanpa henti selama sembilan puluh menit," tutup Driessen.