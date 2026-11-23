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Valentijn Driessen melontarkan kritik keras terhadap Matthijs de Ligt dalam Kick-Off dari De Telegraaf. Bek itu tampil sangat rentan pada Minggu saat Manchester United kalah 4-0 dari Liverpool.

“Dia melakukan tiga kesalahan besar, Bung. Seolah-olah yang bermain itu pesepakbola amatir,” kata Driessen, yang menyaksikan penampilan bek Manchester United asal Belanda itu pada Minggu dengan rasa heran yang kian besar.

Pembawa acara Pim Sedee mengemukakan bahwa De Ligt harus menghadapi para penyerang Liverpool yang sangat cepat. Ia juga menyinggung kartu merah yang diterima Leny Yoro pada awal pertandingan karena menjatuhkan Aleksander Isak saat penyerang itu sudah lolos dari pertahanan.

“Ini soal membaca situasi,” sela Driessen. “Sekalipun ada sepuluh Usain Bolt berlarian di lapangan. Ini soal membaca situasi.”

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“De Ligt juga berusaha menyongsong bola dengan cara yang sangat aneh, menggunakan kaki kanan. Tentu saja, dia kembali terjatuh. Sampai-sampai kita berpikir: bagaimana mungkin itu terjadi? Ke mana perginya De Ligt yang bermain untuk Ajax?” tanya Driessen.

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“Ini hal-hal yang sangat sederhana,” lanjut Driessen dalam analisisnya yang kritis terhadap De Ligt. “Saat melihat bola seperti itu datang, semestinya kamu bisa menilai apakah bola itu harus kamu ambil atau bisa kamu biarkan lewat. Padahal, dia bahkan tidak melihat. Dia sama sekali tidak melihat. Jadi, De Ligt hanya mengambil risiko.”

Media Inggris juga mengecam De Ligt seusai pertandingan. “Sulit dipahami apa yang ada di pikirannya ketika dia membiarkan bola lewat dan memberi Isak kesempatan untuk lolos, yang berujung pada kartu merah,” tulis Manchester Evening News, yang memberi De Ligt nilai 3. “Pochettino tampaknya menyukainya, tetapi ini merupakan kepulangan yang menyakitkan ke Liga Primer.”

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Gary Neville juga mengkritik penampilan pemain Belanda itu. “De Ligt mengacaukan semuanya. Dia tidak percaya, padahal dia pernah bermain sebagai bek tengah.”

“Dia tidak percaya Yoro tidak ada di sana. Lalu Yoro melakukan kontak, dan itu tindakan yang ceroboh. Sejujurnya, penampilan ini tidak bisa lebih buruk lagi. Keempat bek hanya memikirkan tugas masing-masing. Mereka takut,” ujarnya kepada Sky Sports.

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