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Luciano Valente membunyikan alarm bahaya bagi Feyenoord. Tim asal Rotterdam itu kalah 2-3 dari Excelsior pada Sabtu dan kini gagal menang dalam enam pertandingan beruntun.

"Kami memberi hadiah kepada lawan. Saya pada gol pertama, lalu ada insiden penalti. Kami sendiri yang menyebabkan ini, dan permainan kami memang tidak cukup bagus," keluh Valente seusai pertandingan di depan kamera ESPN.

"Pada gol pertama, kami mulai membangun serangan dari belakang. Saya menerima bola di lini tengah, tidak punya opsi untuk mengumpan, lalu kehilangan bola dengan ceroboh," ujar gelandang Feyenoord itu sambil mengakui kesalahannya.

Valente menyayangkan minimnya kontribusi Feyenoord dalam menyerang. "Pada babak kedua kami memang menekan, tetapi saat itu sering kali sudah terlambat. Permainan kami benar-benar tidak bagus. Ini mengkhawatirkan dan tidak boleh terjadi pada kami."

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Valente menegaskan bahwa ketidakmampuan Feyenoord dalam menyerang sudah menjadi persoalan sejak beberapa waktu lalu. "Kami sudah mengatakan itu sejak beberapa waktu lalu, jadi sekarang hal itu mulai membuat frustrasi. Kami benar-benar harus mencermatinya."

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Dominasi yang ditunjukkan Feyenoord pada awal musim telah menghilang, keluh sang gelandang. "Itu bisa disebabkan banyak hal, tetapi ketika tertinggal, kepercayaan diri Anda juga terpengaruh. Itu memang sulit."

Feyenoord kini tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen PSV. Tim asal Eindhoven itu justru menjalani malam yang luar biasa di Eredivisie dan menang 1-4 atas NEC.

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Dengan demikian, Feyenoord mengawali pekan yang sangat berat dengan buruk. FC Porto akan bertandang pada Selasa untuk laga Liga Champions, sementara De Klassieker melawan Ajax berlangsung Minggu depan.