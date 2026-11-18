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Perubahan di kursi kepelatihan Manchester United belakangan ini memunculkan tanda tanya soal masa depan sang kapten, Bruno Fernandes, terlebih kontraknya segera berakhir dan belum ada kesepakatan perpanjangan. Seiring kedatangan pelatih baru Mauricio Pochettino, seorang mantan bintang Manchester United mengajukan satu nama yang menurutnya mampu memimpin proyek tim pada fase berikutnya.

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Ashley Young menilai sudah saatnya Manchester United mulai memikirkan pengganti Fernandes, meski ia mengakui besarnya peran pemain asal Portugal itu sejak bergabung dari Sporting Lisbon pada Januari 2020. Selama beberapa tahun terakhir, Fernandes tetap menjadi salah satu pemain paling menonjol di tim.

"Dia luar biasa bagi klub dan menjadi pemain yang paling menonjol, tetapi ada banyak hal yang sudah terjadi. Dia menolak tawaran perpanjangan kontrak lainnya, menurut yang kami dengar," ujar Young dalam program "Overlap Daily".

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Ia menambahkan: "Anda ingin membangun tim di sekitar seorang pemain. Usianya akan menginjak 33 tahun pada tahun depan. Usia memang hanya angka, tetapi dia sudah tidak berada di puncak performanya. Saya tidak mengatakan dia sudah habis, tetapi sekarang usianya makin bertambah."

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Fernandes kini memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya setelah, menurut laporan, menolak dua tawaran perpanjangan. Manchester United memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak sang kapten selama satu bulan tambahan, yang dapat mencegahnya pergi secara gratis pada musim panas mendatang. Namun, opsi itu tidak memastikan ia bertahan, sebab klub tetap bisa menjualnya pada 2027 jika memutuskan mengaktifkan klausul tersebut, menurut situs Metro.

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Pengganti Bruno dari Liga Primer

Young menyebut sosok pengganti yang dinilainya tepat, yakni Morgan Gibbs-White, pemain Nottingham Forest dan timnas Inggris. Menurutnya, gelandang yang akan genap berusia 27 tahun pada Januari mendatang itu memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk mengisi posisi playmaker dan memimpin proyek baru di Old Trafford.

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"Kalau saya, saya akan merekrut Morgan Gibbs-White. Saya mengajukan nama ini, tetapi Anda memikirkan pemain yang mengisi posisi playmaker dan Anda ingin membangun tim di sekitarnya," kata Young. Ia melanjutkan: "Dia masih muda dan ambisius, dan baru saja masuk skuad timnas Inggris. Saya rasa dia punya potensi untuk bermain di klub yang lebih besar, dengan segala hormat kepada Nottingham Forest. Menurut saya, dia adalah pemain yang dibutuhkan Manchester United di tahun-tahun puncak kariernya."

"Dia sudah menunjukkan cukup banyak bersama Nottingham Forest untuk membuktikan kemampuannya bermain di klub yang lebih besar seperti Manchester United, serta menanggung tekanan dan tanggung jawab di sana," tambahnya. Gibbs-White terikat kontrak dengan Forest hingga 2028, sehingga peluang merekrutnya bergantung pada sikap klubnya soal melepas sang pemain.

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