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Fran Sot, ketua Komite Teknis Wasit Spanyol, membela kualitas perwasitan domestik dan menolak tuduhan adanya perlakuan berbeda terhadap klub-klub besar, terutama Real Madrid dan Barcelona. Ia juga menyinggung kasus Negreira serta kritik terkait ketidakkonsistenan keputusan wasit.

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Dalam keterangannya kepada media pada Senin, di sela-sela malam penghargaan perwasitan Spanyol yang pertama, Sot mengatakan bahwa kondisi perwasitan di negaranya baik. Ia merujuk pada keberadaan wasit-wasit Spanyol di jajaran tiga besar Eropa dalam hal jumlah penugasan di kompetisi UEFA, meski mengakui masih ada aspek yang perlu dibenahi.

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Ia menjelaskan bahwa acara tersebut bertujuan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan sepak bola. Menurutnya, hampir seluruh klub profesional hadir, sementara para pelatih, jurnalis, dan komentator juga diundang sebagai bagian dari kebijakan keterbukaan yang ingin diterapkan komite.

Menanggapi pernyataan pemain Villarreal, Comesaña, seusai laga timnya melawan Barcelona kemarin, bahwa wasit merasakan tekanan lebih besar saat memimpin pertandingan Real Madrid dan Barcelona, Sot menolak anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa para wasit siap bertugas di semua stadion dan dalam segala kondisi, dan cara mereka memimpin pertandingan tidak berbeda berdasarkan identitas klub.

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Ia juga menanggapi pernyataan Javier Tebas, presiden LaLiga, yang menyinggung adanya perlakuan berbeda terhadap klub-klub besar. Sot mengatakan bahwa ia menghormati pendapat Tebas tetapi tidak sependapat dengannya, dan yakin para wasit memperlakukan semua tim secara adil. Terkait perbedaan keputusan dalam situasi serupa, termasuk dua insiden di laga Barcelona kontra Villarreal dan Getafe kontra Atletico, Sot menegaskan bahwa penyeragaman kriteria merupakan tujuan utama komite. Namun, ia menunjukkan bahwa detail setiap insiden bisa berbeda, sembari mengakui adanya kesalahan wasit yang menuntut perbaikan cara menjelaskan keputusan kepada publik.

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Ketua komite wasit itu juga menyinggung pernyataan José Mourinho soal kasus Negreira. Ia menegaskan bahwa para wasit adalah pihak yang paling dirugikan oleh tindakan sosok yang pernah menjabat wakil ketua Komite Teknis tersebut. Ia menyatakan kepercayaannya kepada peradilan Spanyol untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, seraya menekankan pentingnya tidak terus terbelenggu masa lalu.

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Ia menambahkan bahwa kasus tersebut sangat merusak reputasi perwasitan Spanyol. Namun, menurutnya, memulihkan kepercayaan membutuhkan lebih banyak transparansi dan keterbukaan kepada semua pihak di sepak bola, serta pembuktian kualitas wasit di lapangan. Ia juga menyebut bahwa kepengurusan saat ini belum genap satu setengah tahun menjabat, dan targetnya adalah membawa perwasitan Spanyol ke level teratas dunia.

Mengenai angka yang dipaparkan Real Madrid dalam rapat umum anggotanya, yakni 42 gol tim tersebut dianulir lewat teknologi VAR berbanding 19 gol Barcelona, Sot menolak menggunakan statistik itu semata untuk menarik kesimpulan. Ia menjelaskan bahwa setiap insiden perlu dianalisis secara terpisah dan perbedaan angka tidak serta-merta berarti ada keberpihakan. Ia juga menolak gagasan untuk terlibat polemik dengan klub-klub, "terutama Real Madrid", seperti diberitakan harian AS.

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Sot menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa ia menghormati sikap Real Madrid meski tidak sependapat dengannya. Ia berharap hubungan antara klub tersebut dan Komite Teknis Wasit dapat kembali normal, dan menegaskan bahwa pintu pertemuan terbuka bagi semua klub untuk ikut dalam diskusi seputar perwasitan.

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