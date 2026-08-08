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Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Usai tamparan Al-Fateh: Nawaf Al-Aqidi mendekati rival Al-Nassr

Transfers
N. Alaqidi
Al Nassr FC vs Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Saudi Pro League
Al Shabab vs Al Qadsiah
Al Shabab
Al Qadsiah
H. Al-Hammami
Arab Saudi

Kiper Arab Saudi Dekat dengan Klub Kejutan

Nawaf Al-Aqidi, kiper Al-Nassr, semakin dekat untuk bergabung dengan rival klubnya saat ini pada bursa transfer musim panas kali ini, setelah pukulan terakhir dari Al-Fateh.

Sejumlah laporan media sebelumnya telah mengungkap bahwa Al-Fateh mundur dari upaya mendatangkan Nawaf Al-Aqidi, dan beralih mencari kiper asing, di tengah lambannya Al-Nassr dalam proses negosiasi selama periode lalu.

Surat kabar Saudi "Al-Jazirah" menyebutkan bahwa klub Al-Nassr mulai mencari tujuan baru untuk kiper Saudi tersebut, dan kali ini kepada tetangga sekaligus rivalnya, Al-Shabab.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Al-Nassr memasuki negosiasi baru dengan Al-Shabab, demi memindahkan Al-Aqidi ke markas "Al-Liyuth", dengan imbalan Al-Nassr mendatangkan winger Saudi Hammam Al-Hammami.

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ALF

Hal ini terjadi di tengah keinginan Al-Nassr untuk melepas Al-Aqidi pada mercato musim panas yang sedang berlangsung, tanpa harus melepasnya secara cuma-cuma, terlebih kontraknya saat ini berakhir pada akhir musim depan.

Sejumlah laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Al-Nassr telah mengambil keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak kiper internasional Saudi tersebut, setelah yang bersangkutan mensyaratkan agar klub tidak mendatangkan kiper asing mana pun selama masa kehadirannya, sebagai syarat untuk menyetujui bertahan.

Al-Aqidi (26 tahun) dianggap sebagai salah satu produk asli klub Al-Nassr, di mana ia dipromosikan ke tim utama pada 2019, tetapi ia tidak berhasil mengamankan tempat sebagai pemain inti, hingga akhirnya dipinjamkan ke Al-Taawoun pada 2022, kemudian ke Al-Fateh pada 2025.

Meski ia mengawali musim lalu sebagai penjaga gawang utama "Al-Alami", ia kembali harus menghuni bangku cadangan akibat beberapa kesalahan yang ia lakukan di pertengahan musim, terutama dalam dua laga menghadapi Al-Qadsiah dan Al-Hilal di Liga Roshn.

Kiper muda itu juga kehilangan tempat utamanya di timnas Saudi, setelah kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dalam laga uji coba melawan timnas Mesir, pada Maret lalu, sehingga kiper senior Mohammed Al-Owais yang menjaga gawang "Al-Akhdar" di Piala Dunia 2026 menggantikannya.

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