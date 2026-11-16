Usai Taklukkan Spanyol, Kane Bertekad Juarai Euro dan Piala Dunia

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Kapten timnas Inggris, Harry Kane, menegaskan bahwa melihat para pemain Spanyol memamerkan trofi Piala Dunia di hadapan pendukung mereka di Stadion Metropolitano memberi skuad Inggris motivasi tambahan untuk menciptakan kejutan besar saat menang 3-2 atas sang juara dunia.

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Inggris punya sesuatu yang harus dibuktikan. Setelah mengakhiri kiprah di Piala Dunia pada musim panas lalu di posisi ketiga, mereka kemudian kalah 3-2 dari Spanyol di Stadion Wembley pada September. Namun, kali ini mereka mampu bertahan meski Elliot Anderson diusir wasit di babak kedua, sekaligus mengakhiri rentetan 43 laga tak terkalahkan Spanyol.

Sebelum laga dimulai, kapten pengganti Spanyol, Unai Simon, mengangkat trofi Piala Dunia di hadapan publik Madrid. Kane mengakui momen itu memberi para pemain Inggris dorongan ekstra untuk mendominasi pertandingan.

"Apa yang kami lihat (selebrasi Spanyol) membuat kami makin lapar akan kemenangan. Itu memberi kami motivasi untuk berkata: baiklah, sudah empat bulan berlalu, tetapi kamilah tim yang akan terus melangkah untuk menjadi juara Eropa dan juara dunia berikutnya," ujar Kane seusai laga, seperti dikutip Sky Sports.

"Tentu saja kami masih harus membuktikannya, perjalanan kami masih panjang. Namun, malam-malam seperti ini hanya akan semakin memperkuat keyakinan kami pada kemampuan tim," tambahnya.

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"Kemenangan ini menunjukkan apa yang kami lakukan. Membicarakan ambisi kami adalah satu hal, tetapi ketika kami menunjukkannya di hadapan tim terbaik dunia, itu menjadi ganjaran yang sesungguhnya," lanjutnya.

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"Kami bukan tim yang ingin mundur. Kami ingin terus maju dan menunjukkan jati diri tim kami saat berada di level terbaik, dengan bermain dalam tempo tinggi, menekan sejak area depan, merebut bola, berlari ke belakang lini pertahanan lawan, serta melancarkan serangan balik," sambung Kane.

Mengenai jalannya laga, ia berkata: "Kami sulit dihentikan dalam 60 menit pertama. Lalu, dalam 30 menit terakhir, Anda harus mengandalkan pengalaman yang didapat di Stadion Azteca (melawan Meksiko di Piala Dunia) dan dalam pertandingan-pertandingan seperti ini."

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"Saya sempat berbicara dengan Declan Rice di sana dan saya bilang kepadanya bahwa kami pernah melewati situasi yang lebih sulit dari ini, dan itulah yang kami buktikan," tuturnya.

"Tidak ada peluang yang benar-benar besar. James Trafford melakukan beberapa penyelamatan luar biasa, terutama penyelamatan ganda di menit-menit akhir. Namun, ketika Anda mampu mempertahankan keunggulan atas Spanyol di kandang lawan dengan sepuluh pemain, itu menunjukkan kekuatan mental tim," pungkasnya.

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Inggris meraih salah satu kemenangan terpenting mereka dalam beberapa tahun terakhir setelah menundukkan tuan rumah Spanyol 3-2 pada Minggu (15/11/2026) malam di Stadion Metropolitano, Madrid, dalam laga pamungkas Grup 3 Liga A UEFA Nations League.



Di atas lapangan, tim asuhan Thomas Tuchel tampil perkasa dan berhasil memaksakan gaya bermain mereka kepada tuan rumah. Kane membuka skor lewat penalti pada menit ke-45, sekaligus menggenapkan torehan golnya untuk tim nasional menjadi 93. Ezri Konsa kemudian menambah gol kedua pada menit ke-53, sebelum Ben White memperbesar keunggulan lewat gol ketiga hanya empat menit berselang.

Namun, laga berubah dramatis pada menit ke-63 ketika Elliot Anderson diusir keluar lapangan usai menjatuhkan Lamine Yamal. Spanyol mendapat hadiah penalti yang dieksekusi Mikel Oyarzabal untuk memperkecil ketertinggalan. Sepuluh menit kemudian, Nico Williams menambah gol kedua, membuat menit-menit akhir memanas di tengah tekanan Spanyol yang tak kunjung reda.

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Inggris membutuhkan ketangguhan lini belakang dan penampilan gemilang kiper James Trafford, yang menggagalkan sejumlah peluang berbahaya, terutama penyelamatan ganda yang menakjubkan di masa-masa krusial, untuk mengamankan kemenangan 3-2.