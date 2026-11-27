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Rumor kontroversial tentang masa depan Maroko di sepak bola kontinental kembali mencuat, hanya dua hari setelah Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) menjatuhkan putusan terkait final Piala Afrika 2025. Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko kemudian turun tangan untuk mengakhiri polemik tersebut dan membantahnya dengan tegas.

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Dalam beberapa jam terakhir, sejumlah akun dan unggahan di media sosial menyebarkan klaim bahwa Maroko telah mengajukan permohonan untuk keluar dari Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) demi bergabung dengan UEFA dan tampil di Piala Eropa. Langkah itu disebut sebagai balasan keras atas keputusan menobatkan Senegal sebagai juara Piala Afrika.

Rumor tersebut tidak berhenti sampai di situ. Beberapa unggahan bahkan mengklaim bahwa UEFA menolak permohonan Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko dengan alasan kerajaan itu secara geografis terletak di benua Afrika.

Namun, kabar ini segera mendapat bantahan langsung. Jurnalis asal Nigeria, Osasu Obayiuwana, koresponden surat kabar The Guardian, mengungkapkan melalui akunnya di platform X bahwa ia telah menerima bantahan tegas dari seorang pejabat Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko, yang memastikan kepadanya bahwa informasi yang beredar itu "sepenuhnya bohong".

Rumor Lama yang Kembali Mencuat

Gagasan kepindahan Maroko ke UEFA bukanlah rumor baru. Kabar serupa sudah beberapa kali muncul di media sosial pada berbagai kesempatan, tanpa didukung langkah resmi apa pun yang diketahui dari pihak Maroko maupun UEFA.

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Meski tidak ada bukti adanya langkah Maroko ke arah tersebut, rumor kali ini muncul bersamaan dengan kemarahan dan kekecewaan yang diungkapkan sejumlah suporter Maroko di media sosial setelah putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga dalam perkara final Piala Afrika 2025.

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Dari sini, tampaknya rasa tidak puas yang muncul setelah putusan tersebut turut menghidupkan kembali narasi lama ini, meski tidak ada indikasi bahwa permohonan resmi untuk keluar dari CAF benar-benar telah diajukan.

Kisah Nyata dari Tahun 1987

Penyebaran kembali rumor ini mungkin terbantu oleh adanya peristiwa sejarah yang nyata, meski peristiwa itu tidak berkaitan dengan sepak bola maupun UEFA.

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Pada 1987, di masa pemerintahan mendiang Raja Hassan II, Maroko memang pernah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa, yang kala itu merupakan cikal bakal Uni Eropa.

Namun, permohonan tersebut ditolak dengan alasan Maroko bukan negara Eropa.

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Tentu saja, tidak ada data yang memungkinkan peristiwa sejarah itu dikaitkan dengan rumor yang kini beredar tentang kepindahan Maroko dari CAF ke UEFA, terlebih keduanya berada dalam konteks yang sama sekali berbeda.

Bisakah Sebuah Negara Berganti Konfederasi Kontinental?

Keanggotaan dalam konfederasi kontinental tidak selalu terikat secara ketat pada letak geografis suatu negara, dan sejumlah kasus luar biasa dalam sepak bola dunia membuat gagasan semacam ini pada prinsipnya mungkin terjadi.

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Entitas Zionis, misalnya, secara geografis berada di Asia, tetapi telah menjadi anggota UEFA sejak 1994, di tengah situasi politik yang membuat keikutsertaannya dalam kompetisi Asia menjadi rumit.

Australia juga meninggalkan Konfederasi Sepak Bola Oseania dan bergabung dengan Konfederasi Sepak Bola Asia pada 2006, sebuah langkah yang juga berkaitan dengan keinginannya untuk berlaga di kompetisi yang lebih kuat.

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Namun, situasi Maroko berbeda dari kedua kasus tersebut. Kerajaan itu merupakan anggota yang aktif dan mapan dalam ekosistem sepak bola Afrika, serta memiliki posisi menonjol di CAF, baik secara olahraga maupun kelembagaan.

Dengan demikian, berdasarkan data yang tersedia saat ini, tidak ada indikasi bahwa Maroko tengah mempertimbangkan untuk berganti konfederasi kontinental. Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko pun telah secara tegas membantah kabar yang beredar tersebut.

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Fokus pada Piala Afrika 2027

Terlepas dari rumor yang beredar, target olahraga tim nasional Maroko tetap jelas, yakni terus bersaing di level kontinental dan berupaya menjuarai Piala Afrika untuk kedua kalinya sepanjang sejarah.

Gelar terakhir Maroko di turnamen ini diraih pada 1976. Kini, fokus tertuju pada edisi berikutnya, saat Singa Atlas berharap dapat memastikan gelar juara di atas lapangan, jauh dari polemik yang dipicu oleh dampak putusan CAS dan rumor yang menyusul setelahnya.