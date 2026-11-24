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Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengumumkan sikap resminya terhadap putusan bersejarah Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) yang menetapkan Senegal sebagai juara Piala Afrika 2025 dengan menyingkirkan Maroko, setelah sekitar 10 bulan diwarnai polemik.

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CAF menegaskan bahwa pihaknya menghormati keputusan pengadilan olahraga tersebut dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melaksanakan putusan ini.

Berikut isi pernyataan pertama CAF dalam menanggapi putusan yang dikeluarkan hari ini, Selasa:

"Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) telah mengakhiri polemik seputar final Piala Afrika 2025 setelah hari ini mengeluarkan keputusan final dalam sengketa antara Federasi Sepak Bola Senegal dan Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko, yang menegaskan Senegal sebagai juara.

Pengadilan membatalkan keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) tertanggal 17 Maret 2026 dan menguatkan keputusan Komite Disiplin tertanggal 11 Februari 2026.

Berdasarkan keputusan CAS, tim nasional Senegal secara resmi dinyatakan sebagai juara Piala Afrika Maroko 2025.

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Sengketa ini bermula dari insiden yang terjadi dalam laga final, sebelum akhirnya dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga untuk diputuskan sebagai perkara antara federasi Senegal dan federasi Maroko.

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Konfederasi Sepak Bola Afrika menegaskan penghormatannya terhadap keputusan CAS dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melaksanakan putusan tersebut.

Dengan demikian, pengadilan olahraga telah menutup sengketa mengenai siapa juara edisi terakhir Piala Afrika, sekaligus mengukuhkan Senegal sebagai pemegang gelar."

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Apa kata Motsepe sebelum putusan?

Pernyataan CAF ini menegaskan sikap presidennya, Patrice Motsepe, yang pada Senin lalu menyatakan akan menghormati keputusan tersebut, siapa pun yang keluar sebagai juara.

Motsepe berjanji menghormati putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, dalam perkembangan yang mengakhiri krisis hukum yang berlangsung sekitar 10 bulan dan memicu polemik luas di Benua Afrika.

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Motsepe menegaskan komitmen CAF untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, apa pun hasilnya, dalam acara penandatanganan perjanjian kemitraan antara CAF dan sebuah perusahaan di Afrika Selatan.

Presiden konfederasi benua tersebut juga menekankan pentingnya menjaga integritas, kredibilitas, dan penghormatan terhadap aturan dalam pengelolaan sepak bola Afrika.

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Mengapa putusan berpihak kepada Senegal?

Dalam pertimbangan putusannya, sebagaimana tercantum dalam pernyataan resmi yang dirilis hari ini, pengadilan menjelaskan bahwa ketika wasit meniup peluit untuk melanjutkan pertandingan pada menit ke-109, ia telah menilai bahwa syarat untuk melanjutkan laga sudah terpenuhi, setelah kedua tim kembali ke lapangan dan sama-sama menyatakan keinginan untuk melanjutkan permainan.

Atas dasar itu, majelis arbitrase berpendapat bahwa dampak keputusan wasit hanya terbatas di lapangan, sehingga keputusan tersebut termasuk dalam "prinsip keputusan di lapangan permainan".

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Pengadilan juga menilai bahwa Pasal 82 dan 84 regulasi Piala Afrika tidak berlaku dalam kasus ini, dengan menjelaskan bahwa kedua pasal tersebut hanya dimaksudkan untuk menentukan hasil pertandingan ketika perilaku salah satu tim mendorong wasit menghentikan laga secara permanen.

Dengan demikian, majelis menyimpulkan bahwa wasit tidak melakukan kesalahan hukum apa pun saat memutuskan melanjutkan pertandingan, sehingga menggugurkan dasar keputusan yang memberikan kemenangan di final kepada Maroko.