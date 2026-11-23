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Barcelona akan mengajukan banding ke Komite Kompetisi besok, Selasa, terkait kartu merah yang diterima gelandang Fermín López dalam pertandingan melawan Villarreal yang dimenangi Barcelona dengan skor 3-2 pada Minggu lalu.

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Fermín López (23 tahun) diusir wasit pada menit ke-74 pertandingan saat sedang duduk di bangku cadangan, sebuah insiden yang memicu perdebatan luas di kalangan sepak bola Spanyol.

Menurut laporan resmi yang ditulis wasit asal Kepulauan Canaria, Alejandro José Hernández , pada menit ke-74 pemain López Marín, Fermín, diusir dengan alasan berikut: bangkit dari bangku cadangan dan berjalan menuju ofisial keempat, mendekatinya dengan agresif, melayangkan protes dengan suara keras, serta berulang kali mengucapkan kalimat "Jangan main-main denganku!".

Dalam laporannya, wasit juga menambahkan bahwa sang pemain sudah meninggalkan lapangan dan menuju ruang ganti sebelum kartu merah dikeluarkan untuknya. Hal itu membuat insiden ini semakin rumit karena pengusiran baru terjadi setelah pemain tersebut meninggalkan lapangan.

Laporan wasit mengungkap detail insiden pengusiran tersebut, setelah Fermín dengan marah memprotes salah satu keputusan wasit di babak kedua, sebelum meninggalkan lapangan tanpa wasit sempat mengacungkan kartu merah langsung di hadapannya.

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Harian "Mundo Deportivo" mengutip sumber internal Barcelona yang menyebut bahwa klub Katalan itu menegaskan sang gelandang tidak melontarkan hinaan apa pun kepada asisten wasit, dan tindakannya merupakan akibat dari situasi yang tegang, mengingat Barcelona saat itu harus bangkit dari ketertinggalan dua gol tanpa balas dari Villarreal.

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Sumber tersebut menambahkan bahwa departemen hukum Barcelona akan berargumen bahwa kejadian itu merupakan insiden tunggal perilaku tidak pantas, bukan protes resmi, dengan harapan kasus ini dinilai berdasarkan pasal disipliner yang berbeda. Hal itu berpotensi meringankan hukuman larangan bermain Fermín menjadi hanya satu pertandingan.

Barcelona akan menyampaikan argumennya kepada Komite Kompetisi besok, Selasa, dengan harapan hukuman larangan bermain pemainnya diringankan menjadi maksimal satu pertandingan, terlebih tim akan menghadapi laga-laga penentu di Liga Spanyol.

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Di sisi lain, Iturralde González, pakar perwasitan harian "AS" dan radio "Cadena SER", mengungkapkan bahwa Fermín akan dijatuhi larangan bermain dua pertandingan karena protesnya dari bangku cadangan. Artinya, ia akan absen dalam laga melawan Deportivo La Coruña di Stadion Riazor dan Atlético Madrid di Camp Nou.

Sumber yang dekat dengan Komite Kompetisi menyebut bahwa komite akan mempelajari laporan wasit dan argumen Barcelona dengan cermat sebelum mengeluarkan keputusan akhir, serta akan mempertimbangkan situasi insiden, sifat protes, dan tidak adanya hinaan langsung, sebagaimana ditegaskan klub Katalan tersebut.

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Staf kepelatihan Barcelona yang dipimpin Hans Flick berharap dapat segera kembali memiliki Fermín, terutama di tengah cedera dan absennya sejumlah pemain yang dialami tim belakangan ini, serta kebutuhan tim akan seluruh pemainnya dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen liga.

Keputusan Komite Kompetisi diperkirakan akan keluar dalam beberapa hari mendatang dan akan menentukan nasib Fermín, apakah larangan bermain satu pertandingan seperti yang diharapkan Barcelona, atau dua pertandingan seperti yang diprediksi para pakar perwasitan, dalam kasus yang kini menjadi buah bibir publik sepak bola Spanyol.