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Milan masih bertekad mencoba merekrut penyerang asal Brasil milik Real Madrid, Endrick, pada bursa transfer musim dingin mendatang, meskipun pelatih Jose Mourinho baru-baru ini menegaskan tidak ingin ada pemain yang meninggalkan tim ataupun pemain baru yang didatangkan pada Januari.

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Menurut laporan situs "Football Italia", Milan belum menyerah dalam upaya mendatangkan penyerang muda tersebut dan berencana terus bergerak dalam beberapa pekan ke depan. Klub itu berpegang pada minimnya kesempatan bermain sang pemain bersama Real Madrid musim ini, yang bisa mendorongnya mencari tantangan baru dengan peluang tampil lebih besar.

Mourinho sebelumnya telah menegaskan sikapnya secara terbuka dalam konferensi pers yang digelar pada hari Jumat. Saat ditanya tentang kemungkinan perubahan dalam skuad Real Madrid selama bursa transfer musim dingin, ia berkata: "Saya tidak ingin ada pemain yang datang atau pergi di bursa transfer. Saya juga tidak ingin ada yang pergi atau datang. Pintunya tertutup, dan saya tidak ingin ada pembicaraan soal transfer."

Namun, pernyataan pelatih asal Portugal itu tidak memupus harapan Milan. Klub tersebut menilai situasi Endrick di Los Blancos justru bisa membuka peluang terwujudnya transfer ini, terlebih pemain berusia 20 tahun itu saat ini sedang mengalami cedera dan belum mendapatkan menit bermain yang cukup untuk menunjukkan kemampuannya.

Endrick ingin pergi demi peluang yang lebih besar

Getty Images

La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Endrick lebih memilih pindah ke Milan, dan para perwakilannya berencana menggelar pertemuan dengan petinggi Real Madrid dalam beberapa pekan ke depan untuk menyampaikan keinginan sang pemain hengkang demi mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak.

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Langkah ini akan menjadi ujian bagi sikap manajemen Real Madrid, yang harus menyeimbangkan keinginan Mourinho untuk mempertahankan skuad saat ini dengan ambisi pemain muda tersebut untuk tampil secara reguler, terlebih kontraknya dengan klub masih panjang.

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Real Madrid merekrut Endrick dari Palmeiras pada musim panas 2024, dan penyerang asal Brasil itu menandatangani kontrak berdurasi enam musim hingga Juni 2030.

Ia juga sempat menjalani masa peminjaman di Olympique Lyon pada paruh kedua musim 2025-2026 sebelum kembali ke ibu kota Spanyol. Langkah tersebut memberinya kesempatan bermain yang lebih besar di luar Real Madrid.

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Hubungan Milan dengan agensi Endrick bisa memuluskan transfer

Endrick diwakili oleh perusahaan asal Amerika Serikat, "Roc Nation Sports", yang memiliki hubungan baik dengan pemilik Milan, Gerry Cardinale. Hal ini bisa membantu klub Italia tersebut dalam upaya bernegosiasi untuk mendapatkan sang pemain.

Cardinale tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap potensi penyerang asal Brasil itu. Ia sebelumnya pernah menyebut Endrick sebagai "salah satu pemain terbaik di dunia di posisinya", yang mencerminkan ketertarikan yang lebih dari sekadar memantau talenta muda di bursa transfer.

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Milan bisa mendapatkan dorongan tambahan dalam upayanya jika Real Madrid bersikeras mempertahankan Vinicius Junior, meskipun Paris Saint-Germain berminat merekrutnya. Pasalnya, bertahannya Vinicius di Santiago Bernabeu setelah Januari bisa memperkecil peluang Endrick untuk mendapatkan ruang yang lebih besar di dalam tim.