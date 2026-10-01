Banyak pihak menilai bahwa Ousmane Dembele, bintang timnas Prancis, berhasil menegaskan posisinya di atas rekan senegaranya Kylian Mbappe, terutama dalam perebutan gelar Ballon d'Or.

Mbappe berbicara tentang dirinya sebagai pemain yang terpilih, yang langsung mencapai puncak, berbanding terbalik dengan Dembele yang merintis jalannya melalui kerja keras dan ketekunan.

Pemain Paris Saint-Germain itu membalas Mbappe dengan mengatakan, "Saya selalu berada di barisan belakang dan bekerja keras. Sepanjang perjalanan karier saya, saya tidak mengucapkan satu kata pun, melainkan bekerja sangat keras. Dan seperti yang saya katakan, saya tidak pernah menjadi pemain yang terpilih, tetapi saya bekerja keras, dan tahun lalu saya diganjar atas musim yang luar biasa bersama Paris Saint-Germain. Adapun tahun ini, kita lihat saja apa yang akan terjadi, tanpa tekanan dan dengan tenang."

Dalam konferensi pers yang digelar menjelang laga yang dinanti melawan Italia di UEFA Nations League, Dembele tidak banyak berbicara mengenai topik ini, tetapi ia menunjukkan keinginan yang jelas untuk meredakan situasi.

SitusFoot Mercato memuat pernyataan Dembele dalam konferensi pers tersebut, saat ia mengatakan, "Saya tidak akan mengomentari semua cerita ini. Perselisihan-perselisihan kecil di media sosial ini. Di usia 29 tahun, saya tidak punya keinginan untuk mengurusi hal-hal seperti ini, saya fokus pada hal lain, yaitu lapangan pertandingan."

Salah seorang jurnalis kembali melontarkan pertanyaan kepadanya dengan cara yang jenaka, setelah mengucapkan selamat kepadanya sebagai pemain yang terpilih untuk konferensi pers ini, dan menanyainya apakah ia masih berteman dengan Kylian Mbappe.

Namun pemain Paris Saint-Germain yang telah menjalani 69 pertandingan internasional dan mencetak 13 gol bersama timnas Prancis itu kembali hanya memberikan jawaban singkat.

Ia menjelaskan, "Seperti yang saya katakan, semua cerita yang berkaitan dengan media sosial ini. Ya, kami sudah berbicara, dan kami duduk berdampingan di meja makan, dan tidak ada masalah apa pun."

Kemudian ia menjawab pertanyaan terkait perbedaan antara timnas Prancis dengan kehadiran Mbappe dan tanpa dirinya, dengan mengatakan, "Tidak ada perbedaan apa pun. Mbappe adalah pemain penting bagi timnas. Ia telah membuktikan hal itu selama bertahun-tahun ini."

Ia melanjutkan, "Mbappe telah mencetak jumlah gol yang luar biasa, dan ia adalah kapten timnas. Ketika ia hadir, kami sangat gembira. Dan setelah itu, ada pemain-pemain lain yang bisa tampil dan bersinar. Ini adalah sebuah tim. Semua 23 pemain itu penting. Inilah hal yang paling penting."



