Bagikan Ikuti GOAL di Google

Wasit Cordero Vega memimpin laga Real Madrid kontra Celta Vigo pada Sabtu malam, yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu, pada pekan ke-13 LaLiga.

Iklan

Situs "Archivo VAR", yang khusus membahas insiden-insiden perwasitan kontroversial, memberikan penilaian positif kepada wasit Cordero Vega, yakni 7 dari 10.

Archivo VAR menjelaskan bahwa Cordero Vega memimpin pertandingan dengan meyakinkan. Performanya meningkat secara bertahap seiring berjalannya laga, setelah sempat membuat beberapa kesalahan kecil di menit-menit awal karena terlalu longgar dalam menyikapi sejumlah situasi.

Memang benar kesalahan-kesalahan tersebut tergolong ringan. Namun, menariknya, kesalahan paling penting justru terjadi pada penalti yang ia berikan dengan tepat untuk Kylian Mbappe, setelah sang penyerang ditarik oleh Javi Rodriguez.

Archivo VAR menegaskan bahwa situasi tersebut jelas sekali layak diganjar kartu kuning. Bahkan, saking jelasnya, keputusan untuk tidak mengeluarkan kartu kuning menjadi sulit dibenarkan, terlebih karena Mbappe berada dalam posisi yang memungkinkannya melepaskan tembakan dengan leluasa.

Iklan Iklan

Adapun kartu merah langsung, Javi Rodriguez lolos darinya karena ada bek lain yang berada dekat dengan lokasi kejadian. Akan tetapi, kartu kuning merupakan keputusan yang semestinya sudah jelas menurut peraturan perwasitan, dan wasit tidak seharusnya mengabaikannya, meski hal itu tidak dianggap sebagai kesalahan fatal atau berpengaruh terhadap hasil pertandingan.

Topik Terkait

Situasi-Situasi Kontroversial

Pertandingan ini diwarnai satu insiden perwasitan yang memicu kontroversi, serta satu insiden lain yang tingkat kontroversinya lebih rendah. Insiden terpenting adalah yang telah disebutkan sebelumnya, ketika Javi Rodriguez kehilangan kawalan terhadap Mbappe dan memegang pergelangan tangan penyerang asal Prancis itu saat ia bersiap melepaskan tembakan.

Iklan

Meski penyerang Prancis tersebut termasuk pemain yang kerap dicurigai sengaja menjatuhkan diri di kotak penalti, dalam situasi ini secara khusus, walaupun tarikannya tidak terlalu kuat, bisa dikatakan tarikan itu cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan dan pada akhirnya mencegahnya menembak.

Sementara itu, insiden kontroversial kedua terjadi di babak kedua, ketika Bernardo Silva menuntut hadiah penalti dalam situasi yang sama sekali tidak layak berbuah penalti.

Iklan

Pemain asal Portugal itu memang sangat berusaha untuk terjatuh, dan benar saja, ia langsung menjatuhkan diri begitu merasakan kontak dari lawannya. Dalam situasi ini, wasit Cordero Vega tampil jeli dan berhasil menangani momen tersebut dengan tepat.