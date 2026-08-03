Fermin Lopez memasuki fase-fase akhir dari program pemulihannya untuk kembali ke lapangan, setelah menunjukkan kesiapan fisik dan teknis yang tinggi selama pemusatan latihan pra-musim Barcelona yang saat ini digelar di pusat pelatihan "St. George's Park" di Inggris, sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027.

Gelandang asal Andalusia itu menjadi salah satu kejutan paling mencolok dalam daftar tim yang berangkat ke Inggris pada 27 Juli lalu, di mana ia memastikan selama latihan bahwa dirinya telah pulih sepenuhnya dari patah tulang yang dialaminya pada jari kaki kanannya pada Mei lalu, tepatnya pada tulang metatarsal kelima saat menghadapi Real Betis di Liga Spanyol.

Menyatu Penuh dengan Ritme Tinggi

Setelah menjalani operasi yang membuatnya absen dari lapangan dan tidak bisa tampil di Piala Dunia, Lopez memulai perjalanan pemulihannya secara bertahap melalui sesi-sesi fisik ringan di kompleks latihan "Joan Gamper" di Sant Joan Despi, sebelum bergabung sepenuhnya dalam latihan tim begitu rombongan Barcelona tiba di Inggris.

Pemain berusia 23 tahun itu menangani beban latihan dengan sangat baik, karena ia mengikuti seluruh sesi dengan ritme cepat dan level tinggi, yang menegaskan pulihnya kebugaran fisik dan teknisnya secara penuh. Absennya dari Piala Dunia sempat meninggalkan dampak psikologis yang besar baginya, dan hal itulah yang kini mendorongnya untuk bekerja keras agar bisa kembali dalam kondisi terbaik.

Comeback yang Dinantikan di Italia

Menurut rencana staf teknis yang dipimpin Hansi Flick, pemain internasional Spanyol itu diperkirakan akan mendapatkan menit bermain di laga uji coba berikutnya, dalam turnamen segitiga yang dijalani Barcelona di Italia melawan Udinese dan Nottingham Forest.

Flick menetapkan target yang jelas, yaitu mempersiapkan Fermin agar siap tampil bersamaan dengan dimulainya Liga Spanyol, di mana Barcelona membuka musim barunya dengan menghadapi Elche pada 23 Agustus mendatang. Meski demikian, keikutsertaannya akan tetap bergantung pada sejauh mana perkembangan dan kondisi kesehatannya, sebab pelatih asal Jerman itu tidak berniat memaksakan kembalinya dengan cara apa pun.

Kartu Penting dalam Perhitungan Flick

Fermin Lopez, lulusan akademi "La Masia", merupakan salah satu elemen penting dalam proyek Flick, setelah musim gemilang yang ia tampilkan pada 2025-2026, terutama di sepertiga akhir lapangan.

Pemain ini memiliki keunggulan berupa keserbagunaan peran, karena ia mahir bermain sebagai gelandang tengah, playmaker, dan sayap, di samping kemampuannya untuk menembus kotak penalti, tingkat kerja defensifnya yang tinggi, semangatnya yang besar, serta kepiawaiannya dalam menghubungkan antarlini dan menembus pertahanan lawan.