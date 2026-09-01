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Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Usai merekrutnya dalam 3 bulan: Benfica curi bakat Maroko dari Al-Qadisiyah

Transfers
S. El Karouani
Al Diriyah vs Al Qadsiah
Al Diriyah
Al Qadsiah
Saudi Pro League
Maritimo vs Benfica
Maritimo
Benfica
Liga Portugal
Morocco
Maroko
Arab Saudi
Portugal

Klub Arab Saudi kehilangan pemain baru

Klub Portugal, Benfica, berhasil merebut talenta muda Maroko dari klub Arab Saudi, Al-Qadsiah, hanya 3 bulan setelah merekrutnya.

Al-Qadsiah pada hari Selasa hari ini mengumumkan persetujuannya atas kepindahan bek kiri Maroko-nya, Sofiane El Karouani, ke Benfica dengan status pinjaman hingga akhir musim ini, dengan adanya klausul pembelian kembali.

Menurut laporan media sebelumnya, klub Portugal itu akan dapat merekrut El Karouani secara permanen setelah masa pinjaman berakhir, dengan membayar sekitar 10 juta euro.

Saudi Pro League
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Al Diriyah
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Liga Portugal
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Benfica
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Kepergian El Karouani terjadi hanya 3 bulan setelah perekrutannya, di mana Al-Qadsiah mendatangkannya pada Juni lalu dengan kontrak berdurasi 3 tahun, dalam transfer gratis, setelah kontraknya berakhir bersama klub Belanda, Utrecht.

Laporan media menyebutkan bahwa bek Maroko itu gagal beradaptasi dengan suasana di Kerajaan Arab Saudi, selain juga keluar dari rencana pelatihnya asal Irlandia, Brendan Rodgers, selama musim baru.

Perlu diketahui bahwa pemain berusia 25 tahun itu dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menonjol, dan ia telah tampil bersama Utrecht dalam 50 pertandingan sepanjang musim lalu, mencetak 4 gol serta memberikan 18 assist.

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