Klub Portugal, Benfica, berhasil merebut talenta muda Maroko dari klub Arab Saudi, Al-Qadsiah, hanya 3 bulan setelah merekrutnya.

Al-Qadsiah pada hari Selasa hari ini mengumumkan persetujuannya atas kepindahan bek kiri Maroko-nya, Sofiane El Karouani, ke Benfica dengan status pinjaman hingga akhir musim ini, dengan adanya klausul pembelian kembali.

Menurut laporan media sebelumnya, klub Portugal itu akan dapat merekrut El Karouani secara permanen setelah masa pinjaman berakhir, dengan membayar sekitar 10 juta euro.

Kepergian El Karouani terjadi hanya 3 bulan setelah perekrutannya, di mana Al-Qadsiah mendatangkannya pada Juni lalu dengan kontrak berdurasi 3 tahun, dalam transfer gratis, setelah kontraknya berakhir bersama klub Belanda, Utrecht.

Laporan media menyebutkan bahwa bek Maroko itu gagal beradaptasi dengan suasana di Kerajaan Arab Saudi, selain juga keluar dari rencana pelatihnya asal Irlandia, Brendan Rodgers, selama musim baru.

Perlu diketahui bahwa pemain berusia 25 tahun itu dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menonjol, dan ia telah tampil bersama Utrecht dalam 50 pertandingan sepanjang musim lalu, mencetak 4 gol serta memberikan 18 assist.