Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FK Crvena Zvezda v FC Barcelona - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Usai malam yang menyakitkan menghadapi Madrid: Fermin dan Gavi serukan tantangan lewat dua pesan berapi-api!

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
F. Lopez
Gavi
Spanyol

Pukulan telak bagi Barcelona

Duet Barcelona, Fermin Lopez dan Gavi, menyampaikan pesan dukungan dan keyakinan kepada para suporter tim seusai kekalahan dari Real Madrid di El Clasico, seraya menegaskan keterikatan mereka dengan klub serta kepercayaan mereka terhadap kemampuan tim untuk melewati fase sulit, di tengah persaingan yang masih berlanjut dan perjalanan musim yang masih panjang.

Fermin Lopez, gelandang tim Catalan tersebut, mengatakan dalam pesannya kepada para suporter: "Hari ini, lebih dari sebelumnya, hidup Barcelona! Percayalah pada tim ini, wahai suporter Barcelona. Perjalanan masih panjang, dan segalanya akan kembali ke tempatnya."

Di sisi lain, Gavi menyampaikan sikap serupa, menegaskan keterikatannya dengan Barcelona dan kesiapannya untuk terus berjuang dengan seragam tim, ketika ia menulis: "Ini perjalanan panjang! Aku bersama timku hingga akhir, selalu!".

Pesan sang gelandang mencerminkan tekadnya untuk berdiri di samping rekan-rekannya setelah kekalahan tersebut, di saat tim membutuhkan pemulihan kepercayaan diri dan fokus untuk melanjutkan perjalanan di berbagai kompetisi.

Sementara dampak kekalahan dari Real Madrid masih terasa, tampaknya duet tersebut memilih untuk menyampaikan pesan yang jelas bahwa keterikatan dengan klub tidak berubah oleh menurunnya hasil, dan bahwa jalan masih terbuka bagi Barcelona untuk menebus kesalahan dan kembali bersaing dengan kuat.

Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

LaLiga

31 Okt 2026

ALA

ALA

SAN

SAN

LaLiga

01 Nov 2026

RMA

RMA

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google