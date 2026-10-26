Duet Barcelona, Fermin Lopez dan Gavi, menyampaikan pesan dukungan dan keyakinan kepada para suporter tim seusai kekalahan dari Real Madrid di El Clasico, seraya menegaskan keterikatan mereka dengan klub serta kepercayaan mereka terhadap kemampuan tim untuk melewati fase sulit, di tengah persaingan yang masih berlanjut dan perjalanan musim yang masih panjang.

Fermin Lopez, gelandang tim Catalan tersebut, mengatakan dalam pesannya kepada para suporter: "Hari ini, lebih dari sebelumnya, hidup Barcelona! Percayalah pada tim ini, wahai suporter Barcelona. Perjalanan masih panjang, dan segalanya akan kembali ke tempatnya."

Di sisi lain, Gavi menyampaikan sikap serupa, menegaskan keterikatannya dengan Barcelona dan kesiapannya untuk terus berjuang dengan seragam tim, ketika ia menulis: "Ini perjalanan panjang! Aku bersama timku hingga akhir, selalu!".

Pesan sang gelandang mencerminkan tekadnya untuk berdiri di samping rekan-rekannya setelah kekalahan tersebut, di saat tim membutuhkan pemulihan kepercayaan diri dan fokus untuk melanjutkan perjalanan di berbagai kompetisi.

Sementara dampak kekalahan dari Real Madrid masih terasa, tampaknya duet tersebut memilih untuk menyampaikan pesan yang jelas bahwa keterikatan dengan klub tidak berubah oleh menurunnya hasil, dan bahwa jalan masih terbuka bagi Barcelona untuk menebus kesalahan dan kembali bersaing dengan kuat.