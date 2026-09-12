Waktu kepulangan bintang Brasil Zamalek Mesir, Juan Pezzera, ke Kairo telah ditentukan, setelah periode absen dari latihan tim putih akibat keinginannya untuk hengkang dari klub selama bursa transfer saat ini.

Sebelumnya, Pezzera menolak untuk kembali ke Kairo dan bergabung dengan kamp persiapan Zamalek untuk menyongsong dimulainya musim baru, di tengah keteguhannya untuk pindah ke barisan Shabab Al Ahli Dubai dari Uni Emirat Arab.

Pemain Brasil itu absen menghadiri periode persiapan tim, dan juga absen dari pertandingan-pertandingan Zamalek, setelah ia mengumumkan keinginannya untuk meninggalkan klub putih tersebut, hanya setelah satu musim yang ia lewati di dalam benteng putih.

Nama Pezzera selama periode lalu dikaitkan dengan kepindahan ke Shabab Al Ahli, di tengah keinginan klub Emirat itu untuk mendapatkan jasanya, sementara sikap pemain tetap jelas mengenai keinginannya untuk menjalani pengalaman baru di luar Zamalek.

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Jurnalis Karim Ramzy mengungkap waktu yang ditentukan bagi kepulangan Juan Pezzera ke Kairo, dengan menegaskan bahwa pemain itu akan tiba di Mesir pada sore hari ini, Sabtu.

Ramzy menulis melalui halaman resminya di "Facebook": "Juan Pezzera tiba di Kairo pukul empat sore hari ini. Pezzera membawa serta 4 orang ke Kairo, di antaranya seorang pengawal pribadi".









Kepulangan pemain itu ke Kairo terjadi setelah periode absen dari latihan Zamalek, pada saat sikap finalnya mengenai kelanjutan bersama tim atau hengkang selama bursa transfer saat ini masih menjadi perhatian besar.

Juan Pezzera pada musim lalu tampil dalam 44 pertandingan bersama Zamalek di berbagai kompetisi, dan berhasil mencetak 8 gol, di samping menciptakan 12 gol untuk rekan-rekannya.

Pemain Brasil itu menampilkan level yang mencolok selama musim pertamanya bersama tim putih, dan berkontribusi dengan gol serta assist-nya dalam perjalanan Zamalek di berbagai kompetisi, sebelum situasinya berujung pada kerumitan bersamaan dengan dimulainya musim baru akibat keinginannya untuk hengkang.

Juan Pezzera berhasil meraih gelar juara Liga Utama Mesir bersama Zamalek pada musim lalu, sehingga menuai gelar pertamanya bersama klub putih itu.

Para pendukung Zamalek selama periode mendatang menanti bagaimana akhir dari krisis Juan Pezzera, terutama setelah kepulangannya ke Kairo, dan apakah pemain itu akan kembali mengikuti latihan tim secara teratur, atau upayanya untuk hengkang dan pindah ke Shabab Al Ahli Emirat akan berlanjut.