Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, menyempatkan diri untuk hadir menyaksikan laga Real Madrid Castilla melawan Juventud Torremolinos, pada hari Sabtu ini, di Stadion "Alfredo Di Stefano", guna memantau sejumlah bakat muda dari dekat, kurang dari 24 jam setelah tim utama menelan kekalahan dari Real Betis.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Mourinho memanfaatkan hari libur yang ia berikan kepada para pemain tim utama dengan menuju Stadion "Alfredo Di Stefano" untuk memantau Castilla, setelah pertandingan dimulai pada pukul dua belas siang, sebelum tim utama kembali berlatih besok, hari Minggu, pukul setengah sebelas pagi.

Kehadiran pelatih asal Portugal itu terjadi di tengah meningkatnya perhatiannya terhadap elemen-elemen akademi Real Madrid, terutama para pemain yang mendapatkan kesempatan tampil bersama tim utama selama masa persiapan, dan masuk dalam perhitungannya untuk musim baru.

Skuad Real Madrid pada laga terakhir melawan Real Betis menampilkan empat pemain dari kalangan bakat muda, yaitu Javi Navarro, Sistero, Mario Rivas, dan Sergio Martinez, sementara Sistero dan Rivas menjadi starter dalam laga Castilla melawan Juventud Torremolinos.

Mario Rivas berhasil mencetak gol pertama untuk Castilla, setelah melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, sehingga terus menampilkan dirinya sebagai salah satu elemen yang bisa menarik perhatian Mourinho pada periode mendatang.

Pemantauan pelatih Real Madrid itu tidak berhenti pada para pemain yang sebelumnya sudah tampil bersama tim utama, karena ia juga mengamati sejumlah elemen lainnya, di antaranya Nasi, rekrutan terbaru Castilla, di samping Yanez, Juan Martinez, dan Mestre.

Kehadiran Mourinho dalam pertandingan tersebut mencerminkan keseriusannya dalam memantau bakat-bakat klub dari dekat, di tengah upayanya untuk memperluas opsi taktisnya dan memanfaatkan elemen-elemen muda, terutama dengan panjangnya musim dan banyaknya ajang yang menanti Real Madrid.