Para pemain Barcelona mendapat pelajaran penting dari Rodri dan Raphinha setelah kekalahan dari Paris Saint-Germain, dalam laga yang menunjukkan pentingnya konsentrasi dan ketepatan dalam mengambil keputusan di pertandingan besar, meskipun optimisme di dalam tim tetap terjaga atas kemampuan mereka untuk bersaing memperebutkan semua gelar musim ini.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyoroti reaksi di dalam ruang ganti Barcelona setelah laga melawan Paris Saint-Germain, serta pelajaran yang dipetik para pemain dari kekalahan tersebut.

Perlu dicatat bahwa Barcelona telah mencatatkan serangkaian hasil produktif yang istimewa, serta menampilkan penampilan teknis yang baik sehingga membuat tim ini terlihat sulit dihentikan di mata semua orang.

Para pemain tim menyadari bahwa laga melawan Paris Saint-Germain akan menjadi ujian besar pertama yang sesungguhnya bagi mereka musim ini, dan meskipun kalah dalam pertandingan itu, kesan di dalam tim tetap positif dalam banyak aspek.

Setelah pertandingan berakhir, Raphinha menyampaikan sepatah kata di hadapan rekan-rekannya, dengan tujuan memetik pelajaran dan hikmah dari kekalahan tersebut. Setelah itu, Rodri berbicara kepada rekan-rekannya, menegaskan bahwa jika kesalahan memang tak terhindarkan, lebih baik hal itu terjadi pada fase musim seperti ini, sehingga tim dapat belajar darinya.

Rodri, peraih Ballon d'Or Spanyol dan transfer besar musim ini, dengan antusiasme khusus menegaskan bahwa konsentrasi dan pengambilan keputusan yang tepat di setiap momen merupakan dua faktor penentu dalam memenangkan pertandingan-pertandingan besar, yang dijalani tim melawan klub-klub terbaik di dunia.

Tim pelatih yang dipimpin Hansi Flick, bersama para pemain senior di dalam skuad, sepakat bahwa Barcelona kalah dalam laga tersebut akibat buruknya penanganan sejumlah situasi, serta tidak diambilnya keputusan yang tepat pada momen-momen krusial.

Meskipun kalah, suasana di dalam tim tetap positif, dan para pemain tampak lebih solid dari sebelumnya, serta yakin akan kemampuan mereka bersaing memperebutkan semua gelar, dengan syarat tidak mengulangi kesalahan-kesalahan terbatas ini pada pertandingan-pertandingan mendatang.