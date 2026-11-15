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Timnas Spanyol memastikan tiketnya ke babak perempat final UEFA Nations League meski kalah dari Inggris di Stadion Riyadh Air Metropolitano, pada pertandingan terakhir fase grup. Namun kekalahan tersebut membuat Spanyol gagal mengakhiri perjalanannya sebagai pemuncak grup, dan memaksa mereka untuk menghadapi salah satu juara grup lainnya di babak selanjutnya.

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Timnas Spanyol, di bawah arahan pelatih Luis de la Fuente, mengakhiri persaingan grupnya di posisi kedua, setelah gagal mengejar ketertinggalan dari Inggris, meski sudah berupaya keras di bawah komando Lamine Yamal untuk mengembalikan "La Roja" ke dalam pertandingan.

Bintang Barcelona itu hadir dalam upaya kebangkitan, setelah timnas Spanyol mendapatkan tendangan penalti, dan Yamal turut berperan dalam menciptakan gol yang memperkecil ketertinggalan. Namun, timnas Inggris berhasil mempertahankan keunggulan dan meraih tiga poin, sehingga memastikan diri sebagai pemuncak grup.

Prancis Calon Lawan Pertama Spanyol

Menurut yang dilaporkan surat kabar Spanyol "Sport", Spanyol sudah mengetahui identitas salah satu timnas yang mungkin dihadapinya di perempat final, yaitu timnas Prancis, yang memastikan kelolosannya setelah menang atas Turki, sekaligus memanfaatkan kekalahan Italia dari Belgia, hasil yang mengubah klasemen grup.

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Timnas Spanyol masih memiliki dua kemungkinan lain, salah satunya akan ditentukan setelah persaingan grup kedua rampung, sementara kemungkinan terakhir terkait dengan posisi timnas Portugal di grup keempat.

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Belanda dan Portugal dalam Lingkaran Perhitungan

Spanyol menanti hasil laga Belanda melawan Jerman serta Yunani melawan Serbia, untuk mengetahui identitas calon pemuncak grup kedua, karena timnas Belanda memasuki laga terakhir sebagai pemuncak klasemen, tetapi mereka perlu menegaskan posisinya menghadapi Jerman di kandang lawan.

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Di sisi lain, timnas Jerman masih berpegang pada peluangnya untuk bersaing meraih tiket lolos, dan mereka membutuhkan kemenangan, sembari menanti hasil laga lainnya antara Yunani dan Serbia, untuk menentukan perhitungan grup dan klasemen timnas.

Adapun kemungkinan ketiga adalah timnas Portugal, yang masih dituntut memastikan status pemuncak grup keempatnya, karena mereka membutuhkan hasil imbang melawan Wales untuk menjamin posisi pertama, atau menanti Denmark tergelincir menghadapi Norwegia.

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Dengan demikian, Spanyol bisa saja berhadapan dengan Prancis, Belanda, atau Portugal di perempat final, dengan identitas lawannya akan ditentukan setelah pertandingan-pertandingan grup rampung, lalu dilakukan undian pada Jumat mendatang.