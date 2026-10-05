Kylian Mbappe memicu kontroversi selama jeda internasional, menempatkan dirinya di bawah sorotan para pendukung Real Madrid, di tengah pertanyaan yang kian meningkat seputar sejumlah tindakannya belakangan ini, sehingga segala perhatian tertuju pada sikap bintang Prancis itu dan apakah ia memiliki sesuatu untuk dikatakan terkait apa yang terjadi di sekitarnya.

Mbappe mengalami cedera bersama timnas Prancis saat menghadapi Turki di UEFA Nations League, lalu kembali ke Madrid, namun ia pergi lagi untuk mendapatkan beberapa hari istirahat, hal yang memicu ketidakpuasan dan kritik dari sebagian pendukung Los Blancos.

Pemain Prancis itu belum menanggapi kritik tersebut hingga saat ini. Namun Mbappe membalas sebuah informasi yang dirilis oleh Radio Marca, di mana jurnalis Javier Tinto mengatakan bahwa penyerang Prancis itu marah kepada Real Madrid.

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Tinto menjelaskan: "Selama pekan derbi, Mbappe meminta klub untuk berupaya dan melakukan kampanye demi kemenangannya meraih Ballon d'Or, karena itulah yang penting baginya. Klub tidak merespons. Sekarang saya memahami sikap Mbappe di lapangan selama derbi itu. Ia sedang marah."

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Tinto menambahkan: "Kemudian, tampaknya, ia meminta hal yang sama kepada Zidane. Dan tentu saja, Zidane tidak bisa melakukannya, karena Dembele juga terlibat dalam urusan ini, dan dari sinilah semua yang terjadi menjadi sangat disayangkan."

Mbappe tak ragu untuk menanggapi kata-kata tersebut. Ia melakukannya melalui akun Instagram-nya, dengan mengomentari unggahan yang menyebarkan ulang pernyataan "Radio Marca" tentang dirinya.

Menurut yang dirilis surat kabar Mundo Deportivo pada Senin, Mbappe menulis balasan sarkastis atas unggahan pernyataan Tinto dengan mengatakan: "Ya, baiklah, ya, dan saya juga marah kepada (saudari nenek saya)", dan ia menyertakan balasannya dengan emoji wajah tertawa.

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