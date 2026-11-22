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Tim putri VfL Wolfsburg menunjukkan respons setelah mendapat pelajaran pahit dalam laga puncak liga.

Tim asuhan Stephan Lerch menang 2-1 (0-0) di kandang RB Leipzig dan, setidaknya untuk sementara, kembali memangkas jarak dengan pemuncak klasemen FC Bayern menjadi tiga poin.

Pekan lalu, tim putri Wolfsburg kalah 1-4 dari peraih dua gelar tersebut. Namun, Bayern berpeluang kembali memperlebar keunggulan menjadi enam poin pada Senin (pukul 18.00) dalam laga penutup pekan ke-11 Bundesliga putri.

Cecilie Flöe Nielsen (menit ke-46) dan Smilla Vallotto (menit ke-48) membawa VfL unggul. Delice Boboy (menit ke-61) hanya mampu memperkecil ketertinggalan RB.

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Mantan pemain tim nasional Lena Lattwein tidak masuk skuad VfL. Ia dicoret dari skuad setelah melontarkan kritik tajam terhadap cara bermain timnya sendiri dalam laga puncak liga melawan Bayern. "Bentuk kritik yang ia pilih tidak seharusnya disampaikan kepada publik," kata Lerch.