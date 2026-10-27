Usai kabur dan diskors: Cristiano Ronaldo bakal segera kembali ke timnas Portugal?

Seperti pertama kali dilaporkan surat kabar O Jogo dan tak lama kemudian dikonfirmasi surat kabar A Bola, pelatih tim nasional Jorge Jesus kemungkinan akan memanggil pemain depan Al-Nassr berusia 41 tahun itu untuk pertandingan Nations League mendatang.

Menurut laporan tersebut, Jesus telah memasukkan Ronaldo ke skuad sementara untuk menghadapi Denmark (14 November) dan Wales (17 November). Dengan demikian, penyerang itu bisa kembali membela tim nasional lebih cepat dari perkiraan.

Ronaldo menjadi sorotan selama jeda internasional lalu karena meninggalkan tempat tim menginap atas kemauannya sendiri dan tanpa berkoordinasi. Penyebabnya adalah keputusan Jesus untuk tidak memainkannya saat menghadapi Norwegia (2:1), serta pernyataan sang pelatih bahwa ia juga hanya akan menempatkan Ronaldo di bangku cadangan pada laga berikutnya melawan Denmark.

Ronaldo tidak berhenti pada keputusan untuk pergi. Ia juga secara terbuka menuduh Jesus ingkar janji. Pada saat yang sama, ia mengakui kesalahannya, yang tidak akan berlalu tanpa konsekuensi, dan meminta maaf kepada rekan-rekan setim serta para penggemar.

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Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN

Hukuman apa yang dijatuhkan federasi kepada Cristiano Ronaldo?

Federasi FFP kemudian menjatuhkan skorsing selama 30 hari serta denda sebesar 255 euro kepadanya. Sanksi itu berlaku surut sejak ia diskors sementara pada 30 September, sehari setelah meninggalkan tempat pemusatan tim, sehingga berakhir sebelum Oktober usai.

Hukuman tersebut masih berada dalam ketentuan federasi untuk pelanggaran semacam itu. FPF menyatakan bahwa Ronaldo melanggar Pasal 160 peraturan disiplin. Aturan itu pada dasarnya menetapkan skorsing satu hingga enam bulan dan, bagi pemain profesional, denda sebesar 510 hingga 1.020 euro.

Namun, pihak Ronaldo dapat mengajukan faktor-faktor yang meringankan, termasuk pengakuannya atas kesalahan tersebut serta arti penting dan jasa-jasanya bagi tim nasional.