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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Usai hat-trick, gol menegangkan picu perdebatan soal milestone 1.000 gol Ronaldo!

Al Nassr FC vs Al Kholood
Al Nassr FC
Al Kholood
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arab Saudi
Portugal

Apa yang terjadi?

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, mengobarkan perburuannya menuju gol ke-1000 dalam kariernya, setelah mencetak hat-trick ke gawang Al Khaleej pada Kamis malam, dalam pertandingan pekan ke-12 Liga Roshn Saudi untuk profesional, pada malam baru yang memperkuat catatan golnya dan kembali mengangkat kontroversi seputar salah satu gol terakhirnya.

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Menurut perhitungan gol kontroversial dalam laga melawan Al Faisaly, koleksi Ronaldo mencapai 885 gol sepanjang kariernya, sehingga ia hanya berjarak 15 gol dari menembus batas seribu, namun angka ini masih menjadi perbedaan di antara sejumlah sumber statistik yang tidak memasukkan gol tersebut ke dalam koleksinya.

Gol ke gawang Al Faisaly: titik perbedaan dalam hitungan Ronaldo

Detail kontroversi ini berasal dari laga Al Nassr melawan Al Faisaly, yang berakhir dengan kemenangan Al Alami dengan skor 3-1, ketika Ronaldo mencetak gol yang memunculkan pertanyaan soal penghitungannya sebagai pencetak gol, setelah bola menyentuh salah satu pemain tim lawan sebelum masuk ke gawang, hal yang membuka pintu perdebatan mengenai siapa pencetak gol sesungguhnya.

Pertandingan berikutnya
PAT

PAT

AFC Champions League Elite

02 Nov 2026

ALN

ALN

ALK

ALK

Saudi Pro League

05 Nov 2026

ALK

ALK

Meski ada kontroversi ini, laporan wasit dan Liga Roshn menghitung gol tersebut atas nama Ronaldo, sehingga ditambahkan ke dalam catatan golnya secara resmi, berdasarkan informasi yang beredar mengenai insiden itu, sementara sebagian sumber tetap tidak menghitungnya, yang menyebabkan perbedaan dalam total gol bintang Portugal tersebut.

15 gol memisahkan Sang Don dari mimpi bersejarah

Berdasarkan pencatatan gol dalam rekaman pertandingan dan liga, koleksi Ronaldo mencapai 885 gol, sehingga ia hanya membutuhkan 15 gol untuk menembus batas seribu, dalam sebuah pencapaian yang ingin diraih bintang Portugal itu sebelum menurunkan tirai kariernya.

Adapun sumber-sumber yang tidak menghitung gol ke gawang Al Faisaly menempatkan koleksi kapten Al Nassr di angka 884 gol, yang berarti jarak tersisa menuju seribu adalah 16 gol. Di antara kedua angka tersebut, pencatatan gol dalam rekaman resmi pertandingan tetap menjadi faktor utama dalam menyelesaikan kontroversi seputar koleksi Ronaldo, yang terus mendekati sebuah pencapaian bersejarah baru dalam kariernya.

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