Bagikan Ikuti GOAL di Google

Real Madrid memberikan penghormatan kepada mendiang Jesús de Miguel sebelum menghadapi Celta Vigo. El Real menggelar mengheningkan cipta selama satu menit untuk mengenangnya, menyusul kepergiannya dalam sebuah insiden tragis.

Iklan

Para pemain Real Madrid dan Celta Vigo memasuki lapangan dengan mengenakan jersey bertuliskan nama mendiang di bagian punggung. Sejumlah anggota keluarga De Miguel juga turut turun ke lapangan, didampingi Fede Valverde, Iago Aspas, Sergio Llull, Toletti, Florentino Pérez, dan Marian Mouriño.

Keluarga mendiang menerima jersey bertuliskan nama para pemain dari berbagai cabang olahraga klub. Gestur yang menyentuh ini membuat mereka larut dalam haru dan menghadirkan momen-momen yang akan terus membekas dalam ingatan.

Penghormatan tidak berhenti di situ. Real Madrid juga menampilkan foto sang pemain asal Madrid disertai pita hitam di Gerbang 9 Stadion Santiago Bernabéu.

Gestur tersebut tak luput dari perhatian Tenerife. Klub itu menyampaikan terima kasih kepada Real Madrid melalui akun resminya di platform X: "Terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada Real Madrid atas penghormatan untuk Jesús de Miguel, serta perhatiannya kepada keluarganya."

Iklan Iklan

Para pendukung Tenerife pun mengungkapkan rasa terima kasih kepada El Real atas inisiatif tersebut, dengan ramai merespons unggahan klub asal Kepulauan Canaria itu.

Topik Terkait

Dengan demikian, Jesús de Miguel mendapatkan penghormatan terakhir yang mengharukan di Stadion Santiago Bernabéu, di tengah suasana duka dan apresiasi dari keluarga serta orang-orang yang mencintainya.

Detail tragis

Laga antara Tenerife dan Andorra di Segunda División Spanyol sebelumnya berubah menjadi tragedi yang mengguncang dunia olahraga, setelah Jesús de Miguel mengalami benturan keras dengan kiper tim lawan dalam insiden yang berujung pada kematiannya di usia 30 tahun.

Iklan

Insiden itu terjadi pada 2 November 2026, di menit-menit akhir pertandingan yang digelar di Stadion Heliodoro Rodríguez López. Saat itu, De Miguel berlari mengejar bola panjang untuk memulai serangan bagi timnya, sebelum kiper Andorra, Jesús Owono, keluar jauh dari gawangnya untuk menyapu bola.

Sang kiper melompat dengan kaki terangkat tinggi, sehingga lututnya menghantam keras dada penyerang Tenerife itu saat keduanya berebut bola. De Miguel pun jatuh tersungkur dalam kondisi tak sadarkan diri, memicu kepanikan di antara para pemain kedua tim yang meminta tim medis segera turun tangan.

Iklan

Tim medis langsung bertindak dan memberikan pertolongan yang diperlukan kepada sang pemain di atas lapangan selama lebih dari 10 menit, sebelum ia segera dilarikan dengan ambulans ke Rumah Sakit Universitas Nuestra Señora de La Candelaria di Santa Cruz de Tenerife.

Laporan medis awal menyebutkan De Miguel mengalami henti jantung dan napas setelah benturan tersebut. Para petugas medis kemudian berhasil memulihkan denyut nadinya selama perjalanan ke rumah sakit, dan ia dirawat di unit perawatan intensif. Meski kondisinya sempat stabil, ia tetap tidak sadarkan diri.

Iklan

Tenerife kemudian mengumumkan bahwa kondisi neurologis sang pemain memburuk pada dini hari 3 November, sebelum klub merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi bahwa ia meninggal dunia pada pukul 08.00 pagi di usia 30 tahun, setelah upaya untuk menyelamatkan nyawanya tidak berhasil.