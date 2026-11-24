Bagikan Ikuti GOAL di Google

Al Ahly memasuki babak baru dalam pencarian pelatih kepala untuk tim utama sepak bola, menyusul keputusan memecat pelatih asal Maroko Hussein Ammouta beserta staf kepelatihannya setelah takluk 0-2 dari Pyramids pada pekan kesembilan Liga Primer Mesir. Klub kini bergerak intensif untuk memastikan sosok pelatih baru dalam beberapa jam ke depan.

Iklan

Di tengah sorotan terhadap sosok yang akan menggantikan Ammouta, tokoh media Ahmed Shobeir mengungkap nama-nama terkuat yang tengah dipertimbangkan manajemen Al Ahly, baik pelatih asal Mesir maupun pelatih asing. Ia menyebut mantan pelatih Pyramids berada di urutan teratas daftar kandidat asing, sementara sejumlah opsi lokal juga masih sangat terbuka.

Ahmed Shobeir menegaskan bahwa manajemen Al Ahly kemungkinan akan menuntaskan urusan pelatih kepala baru pada hari Selasa ini. Ia menjelaskan bahwa keputusan memecat Hussein Ammouta bukan semata akibat kekalahan dari Pyramids, melainkan sudah disiapkan sebelumnya apabila tim gagal dalam laga tersebut.

"Keputusan memecat Hussein Ammouta sudah disiapkan sebelum pertandingan seandainya kalah dari Pyramids, dan kemungkinan besar hari ini kita akan menyaksikan pengumuman pelatih baru Al Ahly. Hari ini, ya hari ini, bukan besok," ujar Shobeir dalam pernyataan di radio.

Ia menambahkan bahwa Al Ahly berupaya menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan pada musim ini. Namun, ia juga menekankan bahwa klub tidak boleh tergesa-gesa memilih pelatih kepala berikutnya, karena menurutnya membangun tim yang kuat di atas fondasi yang kokoh bisa jadi lebih penting daripada upaya menyelamatkan satu musim.

Iklan Iklan

Al Ahly sebelumnya telah mengumumkan secara resmi pada dini hari Selasa bahwa mereka berpisah dengan Ammouta dan staf kepelatihannya, setelah mengkaji pandangan yang disampaikan Yassin Mansour, wakil presiden klub, dan Sayed Abdel Hafiz, anggota dewan direksi, yang ditugaskan mengawasi urusan sepak bola. Dalam pernyataannya, klub menjelaskan bahwa keduanya akan mengajukan kandidat pengganti untuk menangani tim dalam beberapa jam ke depan, sebagai langkah menuju keputusan akhir.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya ASK CAF Confederations Cup 11.00 AHL

Jurčić Teratas dalam Daftar Calon Pengganti Ammouta

Shobeir mengungkapkan bahwa pelatih asal Kroasia Krunoslav Jurčić, mantan pelatih Pyramids, berada di urutan teratas daftar pelatih asing yang dicalonkan untuk menukangi Al Ahly, setelah sejumlah anggota dewan direksi mengusulkan namanya dalam diskusi terakhir mengenai sosok pelatih baru.

Ia menyebut Jurčić kini menjadi opsi yang sangat diperhitungkan oleh manajemen, dengan peluang besar untuk mengambil alih kursi pelatih pada periode mendatang, mengingat Al Ahly ingin menuntaskan urusan ini secepatnya.

Iklan

Munculnya nama mantan pelatih Pyramids tersebut terjadi pada saat yang sangat sensitif, sebab timnya justru memberikan pukulan terakhir yang mempercepat kepergian Ammouta lewat kemenangan 2-0 atas Al Ahly, dalam laga yang memperlihatkan besarnya masalah yang dihadapi Tim Merah.

El Badry, Komsan, dan Shawky: Tiga Opsi Mesir di Meja Manajemen

Untuk opsi lokal, Shobeir menjelaskan bahwa Hossam El Badry merupakan pilihan pertama di antara pelatih Mesir yang masuk dalam pertimbangan Al Ahly belakangan ini. Ia mengungkapkan bahwa komunikasi dengan El Badry sudah terjalin sebelumnya, meski kabar tersebut mungkin saja akan dibantah.

Iklan

Namun, kembalinya El Badry ke kursi pelatih Al Ahly terbentur kendala utama, yakni ikatannya sebagai pelatih Al Ahly Tripoli asal Libya, yang dapat mempersulit negosiasi dengannya saat ini.

Nama Samy Komsan, pelatih kepala Al Mokawloon Al Arab, juga mencuat kuat dalam bursa kandidat, bersama Mohamed Shawky, pelatih kepala ZED.

Iklan

Shobeir menilai kepergian Komsan dari Al Mokawloon Al Arab bisa menjadi kerugian bagi klub tersebut, mengingat kinerja baik yang ia tunjukkan bersama tim. Ia menambahkan bahwa peluang negosiasi dengan Komsan dan Shawky akan bergantung pada sikap klub masing-masing serta kemungkinan mendapatkan persetujuan mereka.

Dengan demikian, opsi Mesir yang paling menonjol terbagi antara El Badry, Komsan, dan Shawky, sementara Jurčić tetap menjadi nama asing terkuat dalam perburuan pengganti Ammouta.

Iklan

Pemecatan Ammouta terjadi setelah kekalahan dari Pyramids yang membuat perolehan poin Al Ahly tertahan di angka 20, sehingga mereka turun ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Mesir.

Di sisi lain, Pyramids memperkokoh posisinya di puncak klasemen setelah mengoleksi 27 poin, sementara Zamalek naik ke peringkat kedua dengan 22 poin usai menang 2-1 atas El Gouna pada pekan yang sama.

Iklan

Al Ahly pun bersiap menyerahkan tugas kepada pelatih kepala baru, yang akan menjadi pelatih kesepuluh selama masa kepemimpinan Mahmoud El Khatib sebagai presiden klub sejak November 2017. Sebelumnya, tim secara bergantian ditangani Patrice Carteron, Martín Lasarte, René Weiler, Pitso Mosimane, Ricardo Soares, Marcel Koller, José Riveiro, Jess Thorup, lalu Hussein Ammouta, tidak termasuk pelatih interim.

Beberapa jam ke depan akan menjadi penentu sosok pelatih yang akan memikul tanggung jawab mengembalikan Al Ahly ke jalur yang benar, di tengah penantian besar para suporter terhadap keputusan manajemen, terutama setelah pergantian pelatih yang beruntun dan menurunnya hasil tim pada musim ini.