Dua legenda Manchester United, Paul Scholes dan Nicky Butt, mengaku tidak yakin dengan cedera terbaru yang dialami penyerang Manchester United, Benjamin Sesko.

Sesko, yang bergabung dengan klub Inggris tersebut dari Leipzig dengan mahar 74 juta pound sterling pada musim panas 2025, absen sepanjang periode persiapan musim akibat masalah pada kakinya yang ia derita musim lalu.

Penyerang asal Slovenia itu mengalami cedera setelah menerima tendangan di kakinya dalam laga kemenangan atas Liverpool pada bulan Mei, dan pada musim ini ia tampil sebagai starter di Liga Champions Eropa melawan Sabah serta dalam kekalahan Piala Carabao dari Brighton. Ia menjadi pemain pengganti dalam empat pertandingan pertama Manchester United musim ini sebelum akhirnya dicoret sepenuhnya dari skuad pada hari Minggu melawan Fulham.

Sesko tidak ikut serta ke ibu kota London di mana United bermain imbang dengan susah payah 1-1 di Stadion Craven Cottage, dan pelatih Michael Carrick belum dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai seberapa serius cedera tersebut.

Penyerang itu akan menjalani pemeriksaan pekan ini sebelum klub memutuskan rencana penanganannya, namun cedera yang dialaminya menjadi pukulan lain di awal musim yang penuh malapetaka.

Manchester United memutuskan untuk tidak mendatangkan penyerang murni lain selama bursa transfer musim panas, dan Joshua Zirkzee, yang mencetak sembilan gol dalam 77 pertandingan, menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa bagi tim.

Dalam episode terbaru program "The Good, The Bad and The Football", mantan gelandang Butt menyampaikan penyesalannya atas keputusan untuk tidak memperkuat lini serang sebelum fokus beralih ke cedera Sesko.

Scholes berkelakar bahwa Sesko harus "memakai pelindung kaki" dalam episode terbaru program "The Good, The Bad and The Football", sementara Butt bersikeras bahwa "kamu entah patah kaki atau bermain".

Butt mengatakan seperti dikutip surat kabar Inggris "Metro": "Lini pertahanan empat pemain memang menjadi masalah besar, tetapi bagi saya, masalah yang lebih besar adalah penyerang nomor 9. Bagaimana mungkin Manchester United hanya memiliki satu penyerang? Siapa yang cedera, dan cedera apa, apakah itu cedera pada kaki?".

Dari pihaknya, Scholes menjawab: "Bagaimana kamu bisa cedera di kakimu? Bukankah itu patah kaki? Bukankah kamu bisa saja memakai pelindung kaki?".

Butt menambahkan: "Kamu entah patah kaki, atau bermain. Pakai pelindung kaki atau bantalan, saya tidak begitu memahami hal ini. Sulit membahasnya tanpa mengetahui apa sebenarnya masalahnya".

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