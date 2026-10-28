Jam-jam terakhir diwarnai suasana penantian terkait situasi bintang Real Madrid, Fede Valverde, setelah ia mengalami gangguan fisik yang memunculkan pertanyaan tentang kemampuannya tampil pada pertandingan berikutnya bersama timnya.

Terkait hal ini, jurnalis Spanyol, Mario Penalver, mengatakan pada hari Rabu ini bahwa pemeriksaan medis yang dijalani Valverde menyingkirkan kemungkinan ia mengalami cedera.

Ia menambahkan bahwa gelandang asal Uruguay itu akan tersedia bagi pelatih Jose Mourinho untuk tampil dalam laga menghadapi Racing Santander yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu mendatang, di stadion "El Sardinero", dalam rangkaian pertandingan pekan ke-11 La Liga.

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Valverde menderita nyeri pada otot belakang paha, yang memaksanya meninggalkan lapangan saat melawan Barcelona, namun pemeriksaan yang dijalaninya di kota olahraga Valdebebas mengungkap bahwa ia tidak mengalami cedera serius apa pun.

Mengandalkan Valverde di posisi bek kanan belakangan ini memberikan pelatih Jose Mourinho versi terbaik dari timnya, karena opsi ini memungkinkannya memainkan Arda Guler dalam susunan pemain inti, sekaligus menjamin soliditas pertahanan.

Namun kehadiran pemain internasional Uruguay itu di posisi tersebut, menggeser dua bek natural Alexander-Arnold dan Denzel Dumfries, juga memunculkan pertanyaan tentang manfaat kedua transfer tersebut bagi Real Madrid, dan apakah lebih baik salah satu dari keduanya tampil sebagai pemain inti.



