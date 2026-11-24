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Luis Enrique, pelatih kepala Paris Saint-Germain, menolak terjun ke bursa transfer musim dingin untuk merekrut pemain baru, meski cedera terbaru menimpa dua pilar utama lini serang tim, yakni Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia, yang akan absen beberapa bulan akibat cedera lutut.

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Seperti dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca", Luis Enrique menegaskan bahwa manajemen Paris Saint-Germain tidak berniat bergerak di bursa transfer musim dingin. Ia menekankan bahwa klub tidak berencana merekrut pemain hanya untuk enam bulan dan percaya pada pemain yang tersedia di dalam tim.

Dalam konferensi pers jelang laga menghadapi Roma asal Italia di Paris, pelatih asal Spanyol itu berkata: "Kami tidak harus masuk ke bursa transfer, dan kami tidak akan merekrut pemain untuk enam bulan, itu bukan gaya kami. Kami punya tim."

Ia menambahkan: "Memang benar kami harus lebih waspada, tetapi dengan para pemain ini, staf pelatih, dan para suporter, kami tidak takut apa pun. Kami yakin mampu menjalankan tugas kami dan mengatasi kesulitan."

Paris Saint-Germain memuncaki klasemen fase pertama Liga Champions setelah meraih empat kemenangan dari empat laga, dengan raihan poin yang sama dengan Real Madrid.

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Sebaliknya, Roma menempati peringkat ke-20 klasemen, sehingga kini dekat dengan zona tersingkir dari kompetisi.

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Pujian untuk Gasperini

Luis Enrique memuji koleganya di kubu Roma, pelatih senior Gian Piero Gasperini yang berusia 68 tahun. Ia juga memuji para penyerang yang dimiliki tim Italia tersebut, termasuk Donyell Malen asal Belanda, yang baru-baru ini mencetak empat gol saat menghadapi Parma di Serie A, dalam laga yang berakhir dengan kemenangan Roma 5-1.

Malen kini mengoleksi 16 gol di semua kompetisi pada musim ini.

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Luis Enrique berkata: "Kami mengenal semua pemain Roma, terutama para penyerangnya. Malen dulu bermain di sisi sayap, dan ketika pindah ke posisi penyerang tengah, ia membuktikan kemampuannya mencetak gol. Catatan golnya luar biasa."

Luis Enrique pernah melatih Roma 15 tahun lalu. Masa singkat itu meninggalkan kesan mendalam baginya, meski hasil yang diraih kala itu tidak baik.

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Pelatih asal Spanyol itu mengenang masa-masanya bersama klub Italia tersebut: "Itu pengalaman yang sangat istimewa bagi saya. Saya menyimpan kenangan indah tentang tahun yang saya habiskan di Roma."

Ia menutup: "Rasanya luar biasa setiap kali saya mendapat kesempatan mengunjungi Roma, sungguh menakjubkan. Segalanya bisa berjalan lebih baik atau lebih buruk, tetapi itulah hidup, dan kita harus menerimanya. Saya menyimpan kenangan yang sangat positif."