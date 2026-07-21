Mostafa Shoubir, penjaga gawang timnas Mesir dan klub Al Ahly, mencuri perhatian selama tampil bersama Mesir pada edisi terakhir Piala Dunia, setelah menampilkan performa yang memukau.

Menurut situs Mesir "Cairo 24", pelatih Atletico Madrid asal Argentina, Diego Simeone, mengagumi penampilan yang ditunjukkan Mostafa Shoubir selama tampil bersama timnas Mesir di Piala Dunia, dan berupaya menanyakan tentang kiper muda tersebut serta perjalanan kariernya di dunia sepak bola.

Menurut sumber yang sama, Simeone menanyakan rekam jejak Mostafa Shoubir di lapangan, klub-klub yang pernah dibelanya, di samping klubnya saat ini, di tengah ketertarikannya pada level yang ia tunjukkan selama ajang Piala Dunia.

Simeone hadir di tribun Stadion Mercedes-Benz di kota Atlanta, Amerika Serikat, untuk menyaksikan laga Mesir melawan Argentina pada babak 16 besar turnamen tersebut, yang menyuguhkan penampilan gemilang dari kiper Al Ahly itu.

Shoubir menampilkan performa istimewa selama pertandingan, setelah menggagalkan tendangan penalti yang dieksekusi Lionel Messi, kapten sekaligus bintang timnas Argentina, di samping menyelamatkan lebih dari satu peluang berbahaya, sehingga ia menuai pujian luas setelah laga berakhir, yang dimenangkan Argentina dengan skor 3-2.

Penampilan gemilang Mostafa Shoubir di Piala Dunia turut meningkatkan nilainya di level internasional, di saat kiper muda tersebut terus mengawal gawang Al Ahly, di tengah penantian akan minat Eropa terhadap jasanya pada periode mendatang.

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