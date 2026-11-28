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Cedera Jamal Musiala tak lagi sekadar masalah teknis yang mengancam perhitungan Bayern Munich. Kasus ini telah berubah menjadi persoalan kemanusiaan yang memicu perpecahan di internal klub dan memaksa manajemen menghadapi kritik yang kian deras, setelah pemain Jerman itu kembali dirundung cedera. Suara-suara dari jajaran pimpinan pun muncul, menuntut agar polemik dihentikan dan keselamatannya ditempatkan sebagai prioritas utama.

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Dalam pernyataannya kepada “Sky Sport” jelang laga kontra Hamburg di Bundesliga, hari ini, Sabtu, Max Eberl, direktur olahraga Bayern Munich, menyerukan agar semua pihak bersatu di belakang Musiala, sehari setelah klub mengumumkan sang pemain mengalami kemunduran baru berupa cedera otot. Ia menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah memastikan kondisinya baik dan memberinya dukungan, jauh dari perhitungan olahraga dan tekanan media.

Eberl mengatakan bahwa apa yang dialami sang pemain merupakan tragedi kemanusiaan. Ia menekankan bahwa klub ingin memastikan kondisinya baik, dan bahwa penanganan cedera yang terus berulang harus berangkat dari kepedulian terhadap keselamatannya di atas pertimbangan lain. Hal itu merujuk pada besarnya penderitaan yang dialami pemain internasional Jerman tersebut, setelah kemunduran yang terus berulang membuatnya absen membela tim dalam beberapa waktu terakhir.

Sang direktur olahraga menegaskan bahwa manajemen klub Bavaria berkomitmen memberi Musiala waktu dan ruang yang dibutuhkan untuk pulih. Ia menjelaskan bahwa Musiala tidak akan ditekan untuk segera kembali berlatih atau bertanding, dan akan mendapatkan waktu yang cukup untuk beristirahat serta menjauh dari atmosfer kompetisi hingga kebugarannya pulih.

Ia menambahkan bahwa kemunduran baru ini merupakan pukulan bagi semua orang di klub, tetapi mereka akan menghadapinya sebagai tanggung jawab bersama.

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Pesan Eberl tidak hanya sebatas dukungan kepada sang pemain, tetapi juga mencakup seruan tegas untuk mengakhiri polemik di media yang kian memanas seputar kondisinya. Ia meminta semua pihak bersatu alih-alih menambah tekanan di sekitarnya, seraya menegaskan bahwa kekuatan Bayern Munich justru lebih terlihat pada masa-masa sulit, dan bahwa klub perlu melewati krisis ini dengan semangat kebersamaan, jauh dari saling lempar pernyataan dan kritik yang dipicu oleh persoalan ini.

Pernyataan Eberl muncul menyusul polemik di jajaran petinggi Bayern, setelah sikap sejumlah tokoh terkemuka, di antaranya Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge, dan Jan-Christian Dreesen, memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan Musiala untuk terus bermain dengan diagnosis yang berkaitan dengan kondisi sarafnya. Hal itu menuai kritik terbuka dari rekan setimnya, Joshua Kimmich, yang menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai dan semangat klub, sementara Eberl enggan mengomentari sikap pemain Jerman tersebut.

Dengan demikian, krisis Musiala berubah menjadi ujian bagi kemampuan Bayern Munich dalam meredam perselisihan internal dan memberikan dukungan yang dibutuhkan kepada salah satu talenta terbaiknya, di saat keselamatan sang pemain dan jaminan pemulihannya secara aman kini lebih penting daripada pembicaraan soal waktu kembalinya. Sementara itu, Eberl berupaya menutup pintu bagi pernyataan yang saling bertentangan dan mengembalikan fokus perhatian kepada Musiala, agar ia dapat melewati masa sulit ini tanpa tekanan tambahan.