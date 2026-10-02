Pemain asal Prancis, Dayot Upamecano, menghidupkan kembali salah satu kenangan paling kontroversial dalam perjalanan karier sang pelatih Zinedine Zidane, setelah ia diusir ke luar lapangan dalam laga Prancis melawan Italia yang berlangsung Jumat malam ini, pada pertandingan pekan ketiga ajang UEFA Nations League.

Upamecano menerima kartu merah pada menit ke-85, usai melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain tim nasional Italia, hingga membuat timnya bermain dengan sepuluh pemain pada menit-menit akhir laga yang berakhir dengan skor imbang 1-1.

Pengusiran bek Prancis itu terjadi tepat di depan mata Zidane, yang menyaksikan pertandingan dari bangku cadangan, sehingga mengingatkan pada peristiwa terkenal yang dialami legenda sepak bola Prancis tersebut, yang juga menghadapi Italia, ketika ia diusir ke luar lapangan dalam final Piala Dunia 2006.

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Zidane sendiri menerima kartu merah dalam final Piala Dunia 2006, setelah melakukan pelanggaran terhadap bek Italia, Marco Materazzi, dalam peristiwa terkenal yang terjadi pada babak perpanjangan waktu, hingga pertandingan berakhir imbang 1-1 sebelum Italia memastikan gelar lewat adu penalti.

Sekitar 20 tahun kemudian, Zidane kembali mendapati dirinya di hadapan pemandangan serupa, namun kali ini dari luar lapangan, setelah salah satu pemainnya menerima kartu merah menghadapi lawan yang sama, dan pada momen krusial ketika Prancis tengah mencari gol kemenangan setelah Italia menyamakan kedudukan.

Meski keadaan antara kedua peristiwa itu berbeda, pengusiran Upamecano memberi sentuhan ironi tambahan pada laga Prancis melawan Italia, setelah kenangan tentang malam kelam Zidane di Berlin kembali mencuat ke permukaan, hingga Gli Azzurri kembali hadir dalam salah satu momen yang paling lekat dengan sejarah Zidane bersama timnas Prancis.



