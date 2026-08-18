Untuk transfer Said El Mala: RB Leipzig tampaknya mengesampingkan prinsip mereka sendiri

Menurut informasi dari Sport1, para petinggi Leipzig mempertimbangkan untuk melampaui batas maksimum biaya transfer yang telah ditetapkan secara internal klub demi mendatangkan pemain ofensif milik 1. FC Köln tersebut.

Dengan demikian, di RB biasanya berlaku prinsip untuk tidak mengeluarkan biaya transfer lebih dari 50 juta euro untuk satu pemain, tetapi untuk El Mala klub asal Sachsen itu tetap akan membuat pengecualian.

Alasan utamanya terletak pada urgensi Leipzig dalam mencari pengganti untuk Yan Diomande yang telah pindah ke Real Madrid. Awalnya, bos-bos RB membidik Fisnik Asllani dari Hoffenheim sebagai penerus yang diinginkan untuk pemain Pantai Gading itu, tetapi karena pemain tim nasional Kosovo tersebut gagal dalam tes medis, mereka pun mengurungkan niat untuk merekrutnya.

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Apakah Leipzig akan menawar sesuai biaya transfer yang diminta Köln untuk Said El Mala?

Pada Senin, Sport Bild melaporkan bahwa Leipzig menunjukkan minat serius terhadap El Mala dan juga siap memenuhi tuntutan fantastis dari 1. FC Köln. Menurut laporan tersebut, RB berencana mengajukan tawaran kepada klub asal Köln itu senilai total 60 juta euro.

Biaya dasar yang ditetapkan Effzeh sebagai syarat utama transfer disebut mencapai 50 juta euro, lalu lima juta euro tambahan akan datang dari bonus yang cukup mudah dicapai. Lima juta euro lainnya pada akhirnya akan jatuh tempo jika terjadi "kesuksesan luar biasa".

Masih belum jelas sejauh mana Köln masih berminat menuntaskan kesepakatan El Mala pada musim panas ini. Perencana skuad FC, Thomas Kessler, belum lama ini memberi isyarat bahwa setelah mundurnya BVB, ia memperkirakan pemain 19 tahun itu akan bertahan: "Saya tidak melihat kesedihan pada dirinya. Saya hampir setiap hari berkomunikasi dengannya, kami membicarakan hal ini dengan sangat terbuka. Dengan cara dia mengenakan jersey kami, dia benar-benar bangga menjadi pemain 1. FC Köln."

Namun, menurut Bild, tidak ada tenggat waktu untuk sebuah kepindahan. Mengingat awal musim yang kian dekat, Leipzig juga tentu ingin segera mencapai kesepakatan, terutama pelatih baru Martín Demichelis disebut sangat mendesak tambahan kekuatan lebih lanjut.