Untuk pertama kalinya: Donis merespons kabar pemecatannya dari timnas Arab Saudi

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Pelatih kepala timnas Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, untuk pertama kalinya menanggapi kabar yang menyebutkan kemungkinan pemecatan dirinya dari kursi kepelatihan Arab Saudi dalam waktu dekat.

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Jurnalis Arab Saudi, Abdulrahman Al-Humaidi, pembawa acara program "Nadina" di saluran "MBC 1", sebelumnya menegaskan bahwa Donis akan meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala timnas Arab Saudi dengan kemungkinan 99%.

Apa yang dikatakan Donis tentang pemecatannya dari timnas Arab Saudi?

Donis menanggapi kabar tersebut dalam pernyataan kepada surat kabar Arab Saudi "Al-Riyadiyah", dengan mengatakan: "Saya tidak peduli dengan rumor yang beredar dari waktu ke waktu tentang masa depan profesional saya bersama timnas Arab Saudi."

Ia menambahkan: "Yang penting bagi saya saat ini adalah mengembangkan timnas Arab Saudi dan fokus pada pekerjaan. Saya memiliki pengalaman untuk menghadapi apa yang beredar seputar masa depan profesional saya, dan saya akan memberikan yang terbaik demi melayani sepak bola Arab Saudi."

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Pernyataan Donis itu merupakan kelanjutan dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi, mengutip saluran Arab Saudi "Al-Ikhbariyah", yang membantah kemungkinan pemecatan pelatih asal Yunani tersebut, serta menegaskan keberlanjutannya di posisi tersebut.

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Ini menjadi kali kedua Federasi Sepak Bola Arab Saudi membantah kabar kepergian Donis, setelah sebelumnya melakukan hal yang sama pada bulan Oktober lalu.

Mengapa Federasi Arab Saudi mempertimbangkan pemecatan Donis?

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Beberapa laporan sebelumnya menegaskan bahwa Federasi Arab Saudi berniat merekrut pelatih asal Spanyol, Roberto Martinez, mantan pelatih kepala timnas Portugal, untuk memimpin timnas Arab Saudi di Piala Asia 2027, menggantikan Donis.

Kabar tersebut memicu kemarahan di kalangan publik sepak bola Arab Saudi, terutama mengingat waktu yang sempit sebelum dimulainya turnamen Asia tersebut, yang mendorong Federasi Arab Saudi mengeluarkan pernyataan bantahan.

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Namun, penundaan Piala Asia 2027 dari bulan Januari hingga Desember tahun depan kembali memunculkan perdebatan seputar kemungkinan pemecatan Donis, mengingat masih tersedia banyak waktu sebelum turnamen.

Apa yang telah dipersembahkan Donis bersama timnas Arab Saudi?

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Perlu diketahui bahwa Donis mengambil alih kepelatihan timnas Arab Saudi pada bulan April lalu, menggantikan pelatih asal Prancis Herve Renard, hanya dua bulan sebelum dimulainya Piala Dunia 2026, dan harus angkat koper dari babak pertama.

Timnas Arab Saudi bermain imbang di Piala Dunia melawan Uruguay dengan skor 1-1 dan Tanjung Verde tanpa gol, sementara kalah dari Spanyol dengan skor telak 4-0, sehingga menghuni dasar klasemen Grup Delapan dengan hanya dua poin.

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Meski demikian, pelatih asal Yunani itu berhasil membawa timnas Arab Saudi meraih gelar pertamanya dalam 23 tahun, ketika ia memenangi turnamen Piala Teluk Arab edisi kedua puluh tujuh "Khaleeji 27", pada bulan Oktober lalu.

Donis meraih gelar tersebut dengan cara terbaik yang mungkin, di mana timnas Arab Saudi berhasil memenangi 4 pertandingan dari 5 laga, melewati laga kelima lewat adu penalti, dan mencetak 8 gol tanpa kebobolan satu gol pun.

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Secara keseluruhan, timnas Arab Saudi menjalani 11 pertandingan di bawah kepemimpinan Donis, baik di level resmi maupun persahabatan, dengan meraih 5 kemenangan, 4 hasil imbang, dan dua kekalahan, serta mencetak 13 gol, sementara gawangnya kebobolan 7 gol.