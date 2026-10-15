Barcelona menempatkan Pedro Porro, bek Tottenham Hotspur, dalam daftar targetnya sebagai persiapan menyambut bursa transfer musim panas mendatang, namun kesepakatan untuk mendatangkannya sama sekali tidak akan mudah.

Menurut laporan surat kabar Sport, Tottenham tidak berniat melepas jasa pemain Spanyol itu dengan mudah, dan telah menetapkan harga untuk kepergiannya sekitar 90 juta euro.

Jika kesepakatan itu terjadi dengan nilai tersebut, Pedro Porro akan menjadi bek kanan termahal dalam sejarah sepak bola.

Berdasarkan laporan jurnalis Graeme Bailey pada hari Kamis melalui situs TEAMtalk, Barcelona dan Real Madrid menunjukkan minat untuk merekrut Pedro Porro pada tahun 2027.

Diyakini bahwa para perantara yang mewakili pemain tersebut telah melakukan kontak dengan kedua klub untuk menjajaki kemungkinan terwujudnya kesepakatan, yang dalam segala kondisi akan membutuhkan investasi finansial yang sangat besar.

Tottenham menetapkan harga jual Pedro Porro sebesar 75 juta pound sterling, atau setara sekitar 88,6 juta euro.

Jumlah tersebut akan jauh melampaui rekor saat ini untuk seorang bek kanan, yang dicatatkan Paris Saint-Germain ketika membayar 67 juta euro kepada Inter Milan untuk merekrut Achraf Hakimi pada tahun 2021.

Klub London itu berpegang pada pendiriannya secara khusus setelah pemain tersebut memperpanjang kontraknya pada musim panas lalu untuk lima musim. Perpanjangan ini memperkuat posisi Tottenham dalam negosiasi, tetapi mereka tidak menutup kemungkinan, sesuai informasi yang disebutkan, pemain itu pergi pada tahun 2027.

Meski demikian, nilai pasar Porro saat ini mencapai 45 juta euro, namun klub London tersebut berupaya mencegah kepergiannya, atau meraih keuntungan finansial besar jika tidak mampu mempertahankannya.

Kondisi di lapangan juga bisa memengaruhi masa depan pemain itu. Porro memperpanjang kontraknya dengan keyakinan bahwa Tottenham akan membangun proyek kompetitif di bawah kepemimpinan Roberto De Zerbi, tetapi hasil-hasilnya tidak berjalan sesuai ekspektasi.

Klub London itu menjalani awal musim yang sangat mengecewakan, karena tidak meraih satu pun kemenangan dalam enam pekan pertama Liga Primer Inggris.

Situasi ini bisa menguntungkan ambisi Barcelona dan Real Madrid, terutama karena bek Spanyol itu mungkin menyambut baik gagasan kembali ke sepak bola Spanyol dan bergabung dengan salah satu raksasa liga tersebut.