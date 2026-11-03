Menurut daftar skuad resmi UEFA, klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu menambahkan tiga pemain baru ke skuad Liga Champions melalui daftar B menjelang duel melawan Rojiblancos pada Selasa malam (20.45).

Ketiganya adalah talenta akademi Jannis Bärtl, Erblin Osmani, dan Noah Codjo-Evora. Sepanjang musim ini, mereka belum sekali pun masuk dalam skuad Bayern untuk pertandingan Liga Champions. Namun, mulai sekarang, ketiganya secara teori bisa dipanggil kapan saja.

Daftar skuad UEFA tidak boleh disalahartikan sebagai daftar pemain yang benar-benar masuk skuad pada hari pertandingan. Tercantum dalam daftar resmi Liga Champions hanya memberi para pemain kesempatan untuk dipanggil ke pertandingan kompetisi tersebut jika pelatih memutuskan demikian. Bärtl, Osmani, dan Codjo-Evora kini dimasukkan ke daftar itu karena Bayern sedang menghadapi masalah cedera yang sangat parah.

Pasalnya, Bayern harus tampil tanpa sejumlah pemain inti saat menghadapi Atletico. Jamal Musiala (robekan serat otot), Luiz Diaz (robekan berkas otot), Serge Gnabry (cedera otot), Ismael Saibari (robekan ligamen sindesmosis), dan Bara Ndiaye (operasi usus buntu) semuanya tidak tersedia.

Pertandingan berikutnya ATM Champions League 15.00 FCB Tonton

Manuel Neuer (cedera kaki) mengikuti sesi latihan pertamanya bersama tim pada Senin sebelum berangkat dan turut pergi ke Madrid, tetapi belum pasti apakah ia akan bermain. Michael Olise, yang ditarik keluar sebagai langkah pencegahan dalam laga papan atas Bundesliga pada Sabtu, juga masuk skuad.

Untuk menghadapi Atletico, keduanya "tersedia", kata pelatih sementara Aaron Danks pada Senin malam di Madrid: "Kami hanya perlu melihat apakah kondisi mereka cukup baik untuk tampil sebagai starter atau masuk dari bangku cadangan." Khusus mengenai Olise, anggota dewan olahraga Max Eberl sebelumnya menegaskan bahwa "merupakan hal positif ia ikut serta, karena ia pemain luar biasa yang selalu memberi dampak positif bagi kami". Ia menambahkan: "Namun, kami juga akan menghindari risiko cederanya menjadi lebih lama."

Akankah Talenta Akademi Itu Bermain Melawan Atletico Madrid?

Untuk pertandingan melawan Atletico, tak satu pun dari ketiga pemain muda itu masuk dalam skuad akhir. Sebaliknya, Tim Binder secara mengejutkan masuk dalam skuad pertandingan melalui daftar B, yang juga mencantumkan Bärtl, Osmani, dan Codjo-Evora.

Setelah tiga pertandingan Liga Champions, Bayern masih belum terkalahkan, tetapi sudah dua kali kehilangan poin akibat bermain imbang melawan FC Arsenal dan Viking FK. Mereka kini berada di peringkat ke-14 klasemen dengan lima poin.