Untuk ketiga kalinya berturut-turut... PSV Eindhoven menjadi juara Liga Belanda

PSV Eindhoven dinobatkan sebagai juara Liga Belanda, untuk ketiga kalinya berturut-turut, dan yang ke-27 dalam sejarahnya, berkat hasil imbang tanpa gol yang diraih pesaing terdekatnya, Feyenoord, pada hari Minggu melawan Volendam.

Di bawah asuhan pelatih asal Belanda, Peter Bosz, PSV Eindhoven memastikan gelar juara lima putaran sebelum kompetisi berakhir, setelah tim ini meraih kemenangan dramatis di menit-menit akhir (4-3) pada Sabtu kemarin melawan Utrecht.

Setelah kemenangan kemarin, PSV kini mengoleksi 71 poin, sementara Feyenoord setelah hasil imbang hari ini memiliki 54 poin, sehingga mustahil untuk mengejar selisih poin dalam lima pertandingan tersisa.

Bos telah memimpin PSV Eindhoven sejak 2023, dan berhasil meraih gelar juara Liga Belanda dalam tiga musim di mana ia memimpin tim tersebut.

Sebelumnya, PSV Eindhoven tersingkir dari Piala Belanda di babak semifinal setelah kalah dari Nijmegen (3-2).

Di ajang Liga Champions, PSV Eindhoven tidak lolos dari babak grup setelah menempati peringkat ke-28 dengan 8 poin, dengan catatan 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 4 kekalahan.

