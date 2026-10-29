Real Madrid bersiap menjalani laga melawan Racing Santander, yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang, dengan dua pemain intinya menjalani program latihan yang berbeda dari rekan-rekan satu timnya.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Arda Guler dan Fede Valverde masih berlatih secara terpisah dari skuad, untuk hari kedua berturut-turut setelah El Clasico.

Guler dan Valverde menjalani latihan khusus pada Kamis hari ini di pusat latihan Valdebebas, setelah sebelumnya berlatih di dalam gym pada Rabu kemarin.

Prospeknya tampak positif bagi kedua pemain. Menurut informasi yang diterima dari Real Madrid, pemeriksaan medis yang dijalani Valverde menyingkirkan adanya cedera, sementara Guler mengalami kelelahan otot ringan.

Pertandingan berikutnya SAN LaLiga 10.15 RMA

Kedua pemain diperkirakan akan tersedia untuk tampil dalam pertandingan melawan Racing, meski saat ini keduanya masih menjalani program latihan terpisah di Valdebebas.

Angka-angka menunjukkan betapa pentingnya Valverde memulihkan kondisi fisik terbaiknya. Gelandang yang merupakan kapten utama Real Madrid itu telah bermain selama 1071 menit dalam 13 pertandingan di berbagai kompetisi. Di LaLiga, Valverde selalu tampil sebagai starter dalam sepuluh giornata yang telah berlangsung hingga saat ini, dan bermain selama 801 menit di atas lapangan.

Guler juga menempati posisi penting dalam rencana pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, di mana pemain Turki itu telah tampil dalam 12 pertandingan di berbagai kompetisi, dengan total 702 menit, yang di dalamnya ia mencetak 3 gol dan memberikan 4 assist. Ia juga tampil dalam sepuluh giornata LaLiga, delapan di antaranya sebagai starter, sehingga menjadi salah satu elemen tetap yang menopang daya gedor serangan Real Madrid.

Persiapan fisik Guler dan Valverde memiliki arti penting tambahan, mengingat jadwal pertandingan yang sudah di depan mata. Real Madrid bersiap memulai rangkaian pertandingan di luar kandangnya yang berlangsung selama satu bulan penuh.

Tim ibu kota itu akan bertandang ke markas Racing Santander pada Minggu mendatang, lalu akan terbang ke Athena untuk menghadapi AEK pada 4 November, sebelum menutup pekan dengan laga melawan Valencia di Stadion Mestalla, Sabtu 7 November.

Tiga pertandingan tandang beruntun ini membuat pengelolaan beban fisik para pemain harus dilakukan dengan cermat, di tengah tekanan jadwal kompetisi.

Sementara itu, terkait pemain-pemain lain yang cedera, Raul Asencio berlatih sendiri, sedangkan Rodrygo masih menjalani program rehabilitasi untuk pemulihannya. Sisa sesi latihan diisi dengan latihan menggunakan bola, tahap khusus untuk kerja taktis, kemudian pertandingan di lapangan berukuran kecil.

Latihan berikutnya akan berlangsung besok, Jumat, dan pemantauan perkembangan kondisi fisik Guler serta Valverde akan memungkinkan untuk menentukan sejauh mana kesiapan dua elemen inti dalam skuad Mourinho, sebelum dimulainya rangkaian pertandingan tandang yang menanti tim ibu kota tersebut sepanjang bulan depan.