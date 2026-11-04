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Conference League
team-logoUniversitatea Craiova
Stadionul Ion Oblemenco
team-logoEgnatia
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Universitatea Craiova vs. Egnatia hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

Universitatea Craiova vs Egnatia
Universitatea Craiova
Egnatia
Conference League

Universitatea Craiova menghadapi Egnatia di Liga Konferensi. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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Universitatea Craiova vs. Egnatia: Waktu kick-off

crest
Conference League - Pekan 3
Stadionul Ion Oblemenco

Pertandingan antara Universitatea Craiova dan Egnatia dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Universitatea Craiova vs. Egnatia live hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming?

Kabar pekan ini: Apa yang terjadi di Universitatea Craiova dan Egnatia?

Universitatea Craiova menatap pertandingan ini dengan catatan empat kemenangan, satu hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Terbaru, mereka mengalahkan Botosani 2-1 di Liga 1. Kemenangan tandang 5-0 atas Sepsi OSK menjadi hasil yang sangat mengesankan sekaligus menunjukkan kekuatan lini serang tim. Di Conference League, Craiova terakhir kali menang 3-1 atas Inter Club d'Escaldes.

Egnatia mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Kemenangan terbarunya diraih dengan skor 2-1 di kandang KF Tirana dalam kompetisi liga Albania. Di Conference League, Egnatia terakhir kali bermain imbang 1-1 melawan Aarhus GF. Satu-satunya kekalahan mereka dalam periode tersebut terjadi saat takluk 1-2 dari FC Dinamo City.

UCR

UCR - Performa

FCF
M2-0
ESC
M1-3
SEP
M0-5
FCV
S1-1
BOT
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
EGN

EGN - Performa

VLL
M3-1
AGF
S1-1
DIC
K2-1
DUR
M1-0
TIR
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Universitatea Craiova vs. Egnatia: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Universitatea Craiova vs Egnatia

Manajer

  • F. Coelho

Universitatea Craiova vs. Egnatia: Performa

UCR

UCR - Performa

FCF
M2-0
ESC
M1-3
SEP
M0-5
FCV
S1-1
BOT
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
EGN

EGN - Performa

VLL
M3-1
AGF
S1-1
DIC
K2-1
DUR
M1-0
TIR
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Universitatea Craiova vs. Egnatia: Rekor pertemuan

Universitatea Craiova vs. Egnatia: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
M
M
3
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
6
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
7
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
M
M
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
10
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
S
M
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
M
K
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
M
K
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
K
M
16
BragaBragaBRA
210123-13
M
K
17
GentGentGNT
210112-13
K
M
18
FreiburgFreiburgSCF
210135-23
K
M
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
22
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
201145-11
S
K
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
K
S
26
AGFAGFAGF
201112-11
S
K
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
K
S
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
30
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
K
S
32
ThunThunTHU
200202-20
K
K
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
K
K
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
K
K
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
K
K
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

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