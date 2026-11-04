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Universitatea Craiova vs. Egnatia: Waktu kick-off

Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 15.00 Stadionul Ion Oblemenco

Pertandingan antara Universitatea Craiova dan Egnatia dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Universitatea Craiova vs. Egnatia live hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming?

Kabar pekan ini: Apa yang terjadi di Universitatea Craiova dan Egnatia?

Universitatea Craiova menatap pertandingan ini dengan catatan empat kemenangan, satu hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Terbaru, mereka mengalahkan Botosani 2-1 di Liga 1. Kemenangan tandang 5-0 atas Sepsi OSK menjadi hasil yang sangat mengesankan sekaligus menunjukkan kekuatan lini serang tim. Di Conference League, Craiova terakhir kali menang 3-1 atas Inter Club d'Escaldes.

Egnatia mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Kemenangan terbarunya diraih dengan skor 2-1 di kandang KF Tirana dalam kompetisi liga Albania. Di Conference League, Egnatia terakhir kali bermain imbang 1-1 melawan Aarhus GF. Satu-satunya kekalahan mereka dalam periode tersebut terjadi saat takluk 1-2 dari FC Dinamo City.

Universitatea Craiova vs. Egnatia: Susunan pemain

Universitatea Craiova vs. Egnatia: Performa

Universitatea Craiova vs. Egnatia: Rekor pertemuan

Universitatea Craiova vs. Egnatia: Klasemen