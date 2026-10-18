Manajer Manchester United, Michael Carrick, yakin bahwa timnya "tidak jauh" dari persaingan gelar Premier League.

Dua tahun lalu, CEO United, Omar Berrada, mengungkap "Proyek 150" di depan para pegawai di Old Trafford, yang memuat rencana untuk menjuarai Premier League pada 2028, bertepatan dengan peringatan 150 tahun berdirinya klub.

Berrada ditanya soal target tersebut pada musim panas lalu, dan ia menjawab: "Idealnya, kami mewujudkannya pada musim depan, dan jika tidak tercapai, maka pada musim setelahnya. Saya rasa kami berada dalam posisi yang baik. Kami melihat kemajuan yang sangat baik di atas lapangan musim ini, dan kami akan terus membangun di atas fondasi tersebut."

Meski demikian, United menjalani awal musim terburuknya di Premier League dalam 40 tahun, dan bek tim, Lisandro Martinez, menyinggung bahwa skuat tidak diperkuat secara memadai pada musim panas lalu, usai kekalahan dari Atletico Madrid.

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Sejumlah pemain United berharap ada investasi lebih besar dari Sir Jim Ratcliffe dan keluarga Glazer untuk memulai musim ini, namun Carrick yakin Manchester United tidak jauh dari masuk ke jalur persaingan (gelar) "seperti yang diklaim para kritikus".

Ketika ditanya apakah ia menilai target meraih gelar pada 2028 sebagai ambisi yang realistis di tengah arah perjalanan klub saat ini, Carrick berkata: "Cara memandang sesuatu itu penting dan sepakbola bisa berubah. Saya rasa ketika kami datang pada Januari, kami sangat jauh dari posisi ketiga, dan akhirnya kami berada di posisi ketiga," seperti dikutip situs Manchester Evening News.

Carrick menegaskan bahwa fokus harus diarahkan pada apa yang bisa dicapai, bukan pada masalah-masalah yang ada, sembari menyatakan bahwa menjuarai Premier League adalah target besar yang dikejar tim dan harus terus diperjuangkan.

Ia menjelaskan bahwa timnya menang satu laga di Liga Champions dan kalah di laga lainnya, serta masih bersaing di kompetisi domestik untuk menembus posisi-posisi atas. Menurutnya, hasil-hasil yang didapat membuat semua orang berfokus pada sisi negatif, padahal tim tidak jauh dari mengubah arah perjalanan.

Mengenai "Proyek 150" yang dibahas Berrada dan Jason Wilcox (direktur olahraga) saat penunjukannya, ia mengatakan bahwa tujuan di dalam klub adalah selalu menang tanpa kerangka waktu tertentu, dan target itu harus diwujudkan secepat mungkin.

Ia menambahkan bahwa tim masih membangun langkah-langkahnya untuk kembali ke level yang tidak dicapainya sejak lama, dan bahwa mencapai puncak bisa menuntut jalur-jalur yang berbeda, sembari menegaskan bahwa tim mengelola perjalanan ini dan berupaya melaluinya.