Topik pekan ini: Apa yang terjadi pada Union Berlin dan 1. FC Köln?

Union Berlin memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 0-5 dari Köln di DFB-Pokal. Sebelumnya, Union bermain imbang 1-1 melawan Augsburg dan 0-0 melawan Borussia Dortmund di Bundesliga. Dalam lima pertandingan tersebut, Union hanya mencetak dua gol dan kebobolan tujuh gol.

1. FC Köln mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Setelah sebelumnya menang telak 5-0 atas Union Berlin di ajang piala, Köln bermain imbang 0-0 melawan Schalke 04 di Bundesliga. Satu-satunya kekalahan mereka dalam periode ini adalah saat takluk 0-1 di kandang Eintracht Frankfurt. Köln mencetak total sembilan gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut.

Bundesliga - Pekan 8 1 Nov 2026 - 09.30 Alte Foersterei

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