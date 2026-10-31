Topik pekan ini: Apa yang terjadi pada Union Berlin dan 1. FC Köln?

Union Berlin menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 0:5 dari Köln di Piala DFB. Sebelumnya, Union bermain imbang 1:1 dengan Augsburg dan 0:0 dengan Borussia Dortmund di Bundesliga. Dalam lima laga tersebut, Union hanya mencetak dua gol dan kebobolan tujuh gol.

1. FC Köln mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Setelah kemenangan telak 5:0 atas Union Berlin di ajang piala, mereka bermain imbang 0:0 dengan Schalke 04 di Bundesliga. Satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut adalah saat mereka takluk 0:1 di markas Eintracht Frankfurt. Köln mencetak total sembilan gol dan kebobolan tiga gol dalam lima laga tersebut.

Bundesliga - Pekan 8 1 Nov 2026 - 09.30 Alte Foersterei

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