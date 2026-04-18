Union Berlin marah besar setelah serangan terhadap pelatih wanita: ‘Diamlah, sialan!’

Union Berlin bereaksi dengan sangat keras di X pada hari Sabtu setelah sebuah postingan yang mencolok—yang kini telah dihapus—dari akun populer The Touchline. Klub tersebut menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan serangan terhadap pelatih kepala debutan Marie-Louise Eta berlalu begitu saja dan secara terbuka membalasnya.

Insiden tersebut bermula setelah Wolfsburg unggul 2-0 atas Union pada hari Sabtu, di mana Eta melakukan debutnya sebagai pelatih. The Touchline, seorang influencer X terkenal dengan sekitar satu setengah juta pengikut yang menyiarkan langsung pertandingan, memposting pembaruan yang berlebihan. Di dalamnya tertulis dalam huruf kapital, antara lain: “2-0 Wolfsburg! Gol Dzenan Pejcinovic! Marie-Louise Eta mengalami debut yang mengerikan sebagai pelatih Union Berlin!”

Kata-kata tersebut sangat tidak disukai oleh Union Berlin, yang meresponsnya secara mengejutkan melalui akun resmi mereka. “Sincerely, shut the f*** up,” bunyi pesannya. Terjemahan bebasnya: “Dengan segala hormat, tutup mulutmu.”

Reaksi klub tersebut menyebar dengan sangat cepat. Di bawah postingan tersebut muncul diskusi, di mana seorang pengguna menyarankan: “Kamu bisa saja mengutipnya, itu pasti akan menarik banyak perhatian!” Union Berlin menanggapi dengan keras: “Saya tidak ingin orang ini di halaman X kami.”

Tak lama setelah keributan itu, The Touchline memutuskan untuk menghapus postingan aslinya.

Dari segi olahraga, Union Berlin mengalami sore yang sulit di Stadion An der Alten Försterei miliknya sendiri. Wolfsburg memulai dengan kuat dan sudah unggul pada menit kesebelas melalui tendangan melengkung yang indah dari Patrick Wimmer. Union tidak berhasil menjadi ancaman yang nyata sebelum jeda.

Setelah jeda, Wolfsburg menggandakan keunggulan saat Christian Eriksen mengirim umpan panjang yang indah kepada Pejcinovic, yang kemudian mencetak gol dengan tenang. Union Berlin tidak menyerah dan melalui Andrej Ilic, sundulannya masih membentur tiang gawang. Ketegangan kembali terasa saat Oliver Burke mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-2, namun hal itu tidak cukup untuk menyelamatkan debut pelatih Eta.







